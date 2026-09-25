Espana agencias

Interceptados 74 migrantes llegados este viernes en cuatro pateras a Baleares

Guardar

Palma, 25 sep (EFE).- Un total de 74 migrantes magrebíes han sido interceptados a lo largo de este viernes tras conseguir llegar a bordo de cuatro pateras a las costas de Baleares: dos a Formentera, una a la isla de Cabrera y otra a la de Mallorca.

Según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares, la primera patera ha sido localizada por la Guardia Civil y Salvamento Marítimo a las 4:45 horas con 18 migrantes a bordo, a seis millas al sur de Formentera.

PUBLICIDAD

La segunda embarcación ha sido interceptada a las 06:09 horas, cuando el instituto armado ha avistado a un grupo, en tierra, de 21 personas en la zona de Pilar de la Mola de la pitiusa menor.

Casi dos horas después, a las 08:01 horas, también la Guardia Civil ha interceptado a otro grupo de 24 migrantes en tierra, en la isla de Cabrera.

PUBLICIDAD

La última patera de la jornada ha sido avistada a las 10:20 horas, cuando Salvamento Marítimo y la Sección Fiscal Frontera del Puerto de Palma han intervenido en el rescate de una embarcación con 11 personas a bordo a 50 millas al sur de Mallorca.

En lo que va de año han llegado al archipiélago 342 pateras con 6.283 inmigrantes, según los datos contabilizados por EFE a partir de la información facilitada por el Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno en Baleares.

En 2025, arribaron a las islas 401 embarcaciones con 7.321 personas, lo que supuso un 24,5 % más de migrantes y cerca de un 15 % más de pateras que en 2024. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Renfe y Adif sufren un ciberataque que habría extraído 500 GB de información y comprometido datos limitados de usuarios

La intrusión obligó a aislar sistemas conectados entre ambas entidades, aunque la circulación de trenes y la atención a los viajeros continúan con normalidad

Renfe y Adif sufren un ciberataque que habría extraído 500 GB de información y comprometido datos limitados de usuarios

La reina Letizia rescata su aplaudido traje coral de Hugo Boss en Talavera de la Reina: el broche de oro a su agenda escolar antes de la cena de gala con Macron

La monarca recicla un conjunto de sastrería y accesorios minimalistas para presidir la apertura de la Formación Profesional

La reina Letizia rescata su aplaudido traje coral de Hugo Boss en Talavera de la Reina: el broche de oro a su agenda escolar antes de la cena de gala con Macron

El Ayuntamiento de Madrid rechaza la propuesta de Urbagestión para que Maricarmen vuelva a su casa

El organismo municipal encargado de vivienda ha determinado que el plan no reúne las condiciones exigidas

El Ayuntamiento de Madrid rechaza la propuesta de Urbagestión para que Maricarmen vuelva a su casa

Una cadena de supermercados española vende whisky Ballantine’s que debía ir a Perú y la Justicia le obliga a destruir las botellas: “El daño, por ínfimo que pudiera ser, es daño”

La Audiencia Provincial de Alicante obliga a Superdumbo a indemnizar a la empresa. Un detective encontró botellas en una tienda en San Vicente del Raspeig y dio con una etiqueta sospechosa

Una cadena de supermercados española vende whisky Ballantine’s que debía ir a Perú y la Justicia le obliga a destruir las botellas: “El daño, por ínfimo que pudiera ser, es daño”

Condenan a un farmacéutico a pagar 34.667 euros a su exmujer por haber tenido que dejar su carrera para cuidar a sus hijos mellizos

La Audiencia de Madrid mantiene la custodia materna y fija una noche semanal de visitas con el padre

Condenan a un farmacéutico a pagar 34.667 euros a su exmujer por haber tenido que dejar su carrera para cuidar a sus hijos mellizos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Renfe y Adif sufren un ciberataque que habría extraído 500 GB de información y comprometido datos limitados de usuarios

Renfe y Adif sufren un ciberataque que habría extraído 500 GB de información y comprometido datos limitados de usuarios

El Ayuntamiento de Madrid rechaza la propuesta de Urbagestión para que Maricarmen vuelva a su casa

Condenan a un farmacéutico a pagar 34.667 euros a su exmujer por haber tenido que dejar su carrera para cuidar a sus hijos mellizos

Se casó con un argentino y diez años después la Justicia le confirma que su matrimonio es de separación de bienes: se basa en una ley valenciana de 2007 ahora inconstitucional

Ceuta fija el coste del traslado de los menores a la Península: 50 euros si van en barco, 21 euros por kilómetro de taxi y 25 euros por media hora de avión

ECONOMÍA

Una cadena de supermercados española vende whisky Ballantine’s que debía ir a Perú y la Justicia le obliga a destruir las botellas: “El daño, por ínfimo que pudiera ser, es daño”

Una cadena de supermercados española vende whisky Ballantine’s que debía ir a Perú y la Justicia le obliga a destruir las botellas: “El daño, por ínfimo que pudiera ser, es daño”

Las familias españolas gastan 340 euros más en el supermercado que hace año: la compra se encarece hasta los 6.600 euros anuales

El gasto en pensiones crecerá casi el doble de lo que estima el Gobierno hasta 2050, según Fedea

La UE cambia las normas: las tiendas deberán mostrar una nueva etiqueta de garantía en los productos desde el 27 de septiembre

Este es el precio de la gasolina este 25 de septiembre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

DEPORTES

La FIA no perdona a Carlos Sainz: el piloto de Williams pierde cinco posiciones y se queda fuera del top 10

La FIA no perdona a Carlos Sainz: el piloto de Williams pierde cinco posiciones y se queda fuera del top 10

Quién es Finn Jertsch, la joya alemana que ya tiene en su radar el Real Madrid: 20 años y un valor de 35 millones de euros

Luces y sombras en Azerbaiyán: milagro de Carlos Sainz en la clasificación y batacazo absoluto de Fernando Alonso y Aston Martin

La ‘guerra sucia’ por el trono del ajedrez mundial: audios filtrados, petrodólares y la fractura del voto en España

España cae con honores ante una República Checa implacable y se despide de la Billie Jean King Cup en los individuales