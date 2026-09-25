Fredi Álvarez: "El proyecto del Sabadell es estable y fiable"

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Vigo, 25 sep (EFE).- El entrenador del Celta Fortuna, Fredi Álvarez, destacó este viernes “la estabilidad” del proyecto del Sabadell, al que reciben mañana en Balaídos.

“Yo no lo veo tan revelación. Es un equipo muy consolidado, ya desde las últimas dos temporadas viene haciendo muy bien las cosas. Ascendieron de Segunda Federación a Segunda División en 2 años, eso quiere decir que el proyecto es estable y fiable”, manifestó en rueda de prensa.

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Además, el técnico gallego restó importancia a que el conjunto catalán todavía no haya ganado a domicilio porque lejos de su estadio jugaron “contra rivales top, fueron a Mallorca y Castellón”.

“Ellos tienen muy claro a lo que quieren jugar, tienen 11 puntos por méritos propios porque están haciendo muy bien las cosas. Fuera de casa no ganaron, pero hicieron partidos muy buenos. Es un equipo difícil, que está en muy buena dinámica, con un sistema muy difícil de contrarrestar”, ahondó.

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Asumió su parte de culpa por los malos inicios de partido que están firmando, ya que a medida que los partidos avanzan su equipo “va creciendo y demuestra que puede competir contra cualquier equipo”.

“Llevamos muchos goles encajados en la primera parte. En esta categoría es muy difícil levantar una desventaja. Estamos cometiendo errores muy graves y eso nos está penalizando. Ayer tuvimos una reunión con los jugadores de la línea defensiva porque ahí tenemos mucho margen de mejora”, expuso.

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Fredi Álvarez cree que su equipo todavía está “muy lejos” de adaptarse a la exigencia a LaLiga Hypermotion porque “aquí cualquier situación de peligro que le concedas al rival te generan una ocasión, y eso no sucedía el año pasado”.

“Ahora hay que acostumbrarse a perder. Estos jugadores vienen de ganarlo todo desde cadetes, y ahora necesitar acostumbrarse a perder porque esta temporada igual perdemos más que ganamos. Necesitamos ser fuertes a nivel mental”, concluyó. EFE

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dmg/cmm