Felipe VI reivindica Soria como “patria ideal” para los hispanistas de todo el mundo

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Soria, 25 sep (EFE).- El rey Felipe VI ha reivindicado este viernes a Soria como uno de los lugares "emblemáticos" donde el hispanismo encuentra sus fuentes y ha destacado la labor de la Fundación Duques de Soria (FDS) para convertir a la provincia en una "patria ideal para tantos hispanistas en el mundo".

Felipe VI ha pronunciado estas palabras durante la clausura de la segunda edición del Premio de Hispanismo Internacional, que la FDS ha concedido este año al proyecto PhiloBiblon, dirigido por el profesor Charles B. Faulhaber, por su contribución a la investigación y difusión de la literatura medieval hispánica.

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Durante el acto, celebrado en el Aula Tirso de Molina de la capital soriana, el monarca también ha entregado el reconocimiento de "Valedores del Hispanismo" a la familia Ruiz-Picasso, por su labor de apoyo, protección y patrocinio de la cultura hispánica.

El rey ha señalado que la simpatía que mueve a los hispanistas hacia la cultura en español les permite "mirarla desde dentro hasta llegar a aquello que nos define como sociedad", y ha subrayado la importancia de preservar y estudiar ese patrimonio cultural.

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Sobre el proyecto ganador, Felipe VI ha destacado su capacidad para "llevar el amor a los libros" mediante la localización y digitalización de manuscritos de literatura medieval conservados en bibliotecas de todo el mundo.

PhiloBiblon es una base de datos biobibliográfica de acceso libre dedicada a los textos escritos en las tres principales lenguas romances medievales de la península ibérica: castellano, catalán y galaicoportugués, del que derivan el gallego y el portugués actuales.

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La herramienta permite localizar y describir manuscritos de literatura española medieval conservados en bibliotecas de todo el mundo, un trabajo que ha implicado durante décadas a decenas de investigadores y que ha servido de base para cientos de trabajos de investigación y edición sobre literatura hispánica.

El proyecto, considerado pionero en el ámbito de las humanidades digitales hispánicas, reúne actualmente unos 328.000 documentos y recibe miles de consultas, por lo que constituye una herramienta de referencia para la investigación académica sobre la historia, la literatura y la cultura medieval de la península ibérica.

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Por su parte, el presidente de la Fundación Duques de Soria, Rafael Benjumea, ha señalado que la segunda edición del premio "reafirma" el propósito del Observatorio Permanente del Hispanismo, de alcance mundial, de reconocer proyectos que contribuyen a la difusión de la cultura hispánica.

Benjumea ha subrayado que la labor de PhiloBiblon contribuye al "prestigio internacional" de la cultura y la lengua españolas y ha definido el proyecto como una herramienta "indispensable" para la investigación y el estudio del hispanismo y sus raíces.

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Felipe VI ha destacado que la familia Ruiz-Picasso responde "plenamente" a la figura de "valedor" que la Fundación Duques de Soria quiere reconocer a quienes, "de forma ejemplar y generosa", amparan, protegen y patrocinan lo hispánico.

En su caso, a través de la creación y consolidación del Museo Picasso Málaga y la labor cultural de la Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso dedicada a la difusión de su legado y al apoyo a la creación artística contemporánea. EFE

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(foto) (vídeo)

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