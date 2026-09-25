El valor de mercado de España alcanza los 1345 millones de euros

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Carlos Expósito

Redacción Deportes, 25 sep (EFE).- El valor de mercado de los 26 seleccionados por Luis De la Fuente para los partidos de la Liga de Naciones contra Inglaterra, Croacia y República Checa alcanza los 1345 millones de euros, según datos de Transfermarkt. El núcleo duro se mantiene y, pese a la baja por lesión de Pedro Porro y la retirada de Marcos Llorente, la cotización ha aumentado casi 200 millones de euros respecto al inicio del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

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En caso de contar con Porro, en lugar de su sustituto, Iván Fresneda, la cifra aumentaría a 1375 millones.

Lamine Yamal y Pedro González 'Pedri' son los más valorados con 220 y 150 millones de euros respectivamente. Completan el 'ranking' dos de sus compañeros en el Barça, Fermín López y Pau Cubarsí, con 100 millones cada uno, y Martín Zubimendi, del Arsenal, con 75.

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Otras cotizaciones suman Aymeric Laporte (8), Josep Martínez (10), Roberto Fernández (10), Iván Fresneda (15), y Alejandro Grimaldo (20).

El crecimiento de la Roja tras ganar la Copa del Mundo ha sido de casi 200 millones de euros. Durante la cita mundialista se situó inicialmente en unos 1182. Pasó a 1220 millones de euros durante el torneo, y llegó hasta los 1350 millones de euros tras proclamarse campeones del mundo.

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Los cambios en la convocatoria para el estreno de la Liga de Naciones, como la entrada de Josep Martínez (por Joan García), Dean Huijsen (por Marcos Llorente), Fermín (por Gavi) y Roberto Fernández (por Borja Iglesias), han alterado el valor total del equipo, incrementándolo en 82,2 millones de euros.

Por equipos, en la convocatoria actual, el Barcelona lidera la millonaria lista de jugadores mejor valorados en el mercado con un total de 670, seguido del Arsenal (130), el Real Madrid (120), Atlético de Madrid (95), PSG (85), Athletic Club (70), Crystal Palace (30), Liverpool (30), Real Sociedad (25), Sporting de Lisboa (15), Inter de Milan (10) y Espanyol (10).

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Y por posiciones, los mejor cotizados son los centrocampistas, con un valor de mercado de 495 millones, por delante de los delanteros (450 millones), los defensas (338 millones) y, en última instancia, los porteros (62 millones).

España sólo es superada por Inglaterra y por Francia. La selección inglesa, en primera posición, está valorada en 1780 millones, con Jude Bellingham como el más caro con 160.

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Por su parte, el equipo de Zinedine Zidane está ponderado en 1440 millones de euros, con el jugador merengue Kylian Mbappé como el mejor valorado, con 200 millones de euros, el tercero más caro del mundo sólo superado por Lamine Yamal y el noruego Erling Haaland, ambos con 220.

Ya fuera del podio, Alemania ocupa la cuarta posición, con 1440 millones, seguido de Portugal (1000 millones), Argentina (959,5 millones, con Julián Alvarez como líder con (120), Italia (869,5 millones), Brasil (851 millones), Países Bajos (828 millones) y Noruega (618,1 millones).

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¿Y por la parte baja? De la UEFA, ocupan las últimas posiciones Liechtenstein (625 mil) como líder por la cola, San Marino (1,22 millones), Gibraltar (2,03 millones) y Andorra (3,41 millones). De la Conmebol, Bolivia (18,33 millones), Perú (29,05 millones), Chile (87,65 millones) y Venezuela (88,75 millones).

En África, Marruecos lidera la clasificación con mayor valor de mercado con 563,85 millones, seguido de Senegal (487,1 millones), Costa de Marfil (479,2 millones) y Argelia (251,45). Cabo Verde, una de las mayores sorpresas del pasado Mundial, se encuentra en decimotercera posición con un valor de 66,45 millones. EFE

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