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El PP catalán pide que la reacción al desahucio de Maricarmen no lleve a aplicar el "modelo Colau" en vivienda

23/09/2026 El presidente del PP en Catalunya, Alejandro Fernández, interviene durante una sesión plenaria, en el Parlament de Catalunya, a 23 de septiembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Illa comparece hoy a petición propia en el Parlament después de la crisis abierta en el Departamento de Educación por el error en la muestra que dejó a Catalunya fuera de los resultados del informe PISA. POLITICA David Zorrakino - Europa Press
23/09/2026 El presidente del PP en Catalunya, Alejandro Fernández, interviene durante una sesión plenaria, en el Parlament de Catalunya, a 23 de septiembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Illa comparece hoy a petición propia en el Parlament después de la crisis abierta en el Departamento de Educación por el error en la muestra que dejó a Catalunya fuera de los resultados del informe PISA. POLITICA David Zorrakino - Europa Press
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El líder del PP catalán, Alejandro Fernández, ha pedido este viernes que la reacción al desahucio de Maricarmen, la vecina de 87 años del barrio madrileño de Retiro, no sirva para aplicar en España el "modelo Colau" en vivienda y ha instado a no aprovechar el caso para liquidar la propiedad privada.

"Acabaremos peor aún de lo que estamos", ha dicho en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press, en la que ha calificado de absolutamente catastrófica la política en vivienda en Cataluña.

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Ha afirmado que Cataluña es la comunidad líder en desahucios y en ocupaciones: "Líder en desahucios con 921, Madrid tiene en el último año 578, y a la vez líderes en ocupación ilegal, casi el 42% de las ocupaciones ilegales de toda España".

Ha expresado que el alcalde de Madrid, el también popular' José Luis Martínez Almeida, ha actuado como "debe" porque le ha hecho a Maricarmen una oferta de realojamiento en un piso de la ciudad.

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Ha exigido que se busquen alternativas para solucionar casos como el de Maricarmen, pero ha avisado de que la respuesta no puede servir para "liquidar" el principio de protección de la propiedad privada.

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