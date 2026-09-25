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El Básquet Coruña se estrena con un test de altura en el Palau

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A Coruña, 25 sep (EFE).-​ El Básquet Coruña, que por segunda vez en su historia competirá en la Liga Endesa, buscará este sábado frente al Barça repetir la hazaña que firmó hace dos años contra el Real Madrid, al que tumbó en la jornada inaugural del curso 2024-2025 con una canasta ‘3+1’ del cubano Yunio Barrueta.

El equipo naranja ha ganado los cinco últimos partidos de la primera jornada liguera, cuatro en la categoría de plata y una en la ACB. Alargar esa buena serie en el Palau Blaugrana es el desafío del equipo dirigido por el badalonés Carlos Marco, que tiene a todos los jugadores disponibles después de que el ala-pívot internacional montenegrino Dino Radoncic haya superado la trombosis venosa que le obligó a perderse el tramo decisivo del pasado curso.

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El nuevo Barça de Aleksander Sekulic todavía está en construcción tras la incorporación de once jugadores. Además, encara el debut liguero después de un exigente estreno en la Euroliga ante el Efes de Pablo Laso.

Ese posible desgaste físico lo intentará aprovechar el Básquet Coruña, un equipo que se siente cómodo corriendo, imprimiendo un altísimo ritmo a su juego. Esa fue una de las armas que devolvió al equipo coruñés a la élite del baloncesto español.

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El puertorriqueño George Conditt IV, que debutó la pasada temporada en la ACB con Gran Canaria, el gigante ucraniano Dmytro Skapintsev (216 centímetros) y el letón Karlis Silins han llegado para reforzar el juego interior, ya que el dominio del rebote es fundamental para poder armar las rápidas transiciones que busca Carles Marco.

Este partido comenzará a las 21.00 horas en el Palau Blaugrana y será dirigido por los colegiados Luis Miguel Castillo, Alfonso Olivares y Cristóbal Sánchez Cutillas. EFE

dmg/cmm

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