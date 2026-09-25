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El Barça abre la ACB ante el Leyma con el impulso europeo y las bajas en el juego interior

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Barcelona, 25 sep (EFE).- El renovado Barça de Aleksander Sekulic abre este sábado (21.00h CET) su andadura en la Liga Endesa ante el recién ascendido Leyma Coruña, apenas 48 horas después de estrenarse con victoria en la Euroliga frente al Anadolu Efes (89-82) y condicionado por las bajas que han dejado en cuadro su juego interior.

La lesión del pívot Josh Nebo, que estará entre dos y tres semanas de baja por una dolencia en el sóleo de la pierna derecha y que se conoció apenas unos minutos antes del debut europeo, supone un contratiempo temprano para un equipo en el que Olek Balcerowski se queda como único pívot disponible.

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A la baja del esloveno se suman las de Yoan Makoundou, que se recupera de una agudización de una tendinopatía rotuliana en la rodilla izquierda, y Tosan Evbuomwan, reevaluado de la subluxación del hombro izquierdo que sufrió con la selección de Gran Bretaña y que continuará durante las próximas semanas con su trabajo de readaptación.

Tres ausencias que obligarán a Sekulic a buscar alternativas en la rotación interior en un inicio de temporada especialmente exigente por el elevado número de partidos. Un escenario que, sin embargo, no impidió al Barça responder en su estreno continental, donde fue capaz de sobreponerse a un inicio de partido adverso, cuando llegó a verse 4-19 por debajo.

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El conjunto azulgrana mostró entonces carácter y personalidad para darle la vuelta al encuentro y competir mejor cuando la presión aumentaba. Darío Brizuela, con 20 puntos, prendió la mecha de la remontada, mientras que Kevin Punter, autor de 19, asumió los galones en el tramo decisivo y protagonizó el robo a Mike James que terminó de inclinar la balanza.

Ese triunfo europeo sirve ahora como primer impulso para un equipo todavía en construcción. El Barça ha incorporado once jugadores esta temporada y afronta un proceso de adaptación en el que deberá compaginar la exigencia de la Euroliga con el objetivo de recuperar terreno en la Liga Endesa, que no gana desde la temporada 2022-2023.

En este contexto, el estreno doméstico puede esconder una dificultad añadida. El Leyma Coruña llega al Palau como recién ascendido y tratará de aprovechar cualquier síntoma de desgaste de un Barça que afrontará su segundo partido en apenas tres días, con el consiguiente esfuerzo físico y mental.

Sekulic deberá gestionar las cargas y repartir minutos para evitar que el cansancio pase factura, una circunstancia que puede abrir la puerta a jugadores que no participaron en el debut europeo, como Juan Núñez o el uruguayo Agustín Ubal.

El duelo tendrá también un componente particular en los banquillos, ya que enfrentará a los dos únicos entrenadores que debutan esta temporada en la Liga Endesa.

Sekulic toma las riendas del Barça después de su etapa en el Dubai Basketball, mientras que Carles Marco afronta su estreno en la máxima categoría al frente del Leyma Coruña, equipo con el que logró el ascenso la pasada temporada. EFE

avm/fa/cmm

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