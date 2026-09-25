El Ayuntamiento rechaza la oferta de Urbagestión para que Maricarmen regrese a su casa

Guardar

Madrid, 25 sep (EFE).- El Ayuntamiento de Madrid ha rechazado la propuesta de Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, la empresa propietaria del piso de que fue desahuciada Maricamen, para que la mujer, de 87 años y con un 50 de discapacidad, regrese a la que fue su vivienda hasta el pasado miércoles al considerarla inviable en los términos planteados.

"Tras analizarla se ha determinado la inviabilidad de la misma en los términos planteados, ya que la inclusión de la vivienda en el Programa ReViVa no cumple los requisitos legales recogidos en las bases de dicho programa, ni en los otros programas de compra de vivienda", ha explicado la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS Madrid) en un comunicado.

PUBLICIDAD

La empresa había propuesto una solución que permitiera a Maricarmen volver a la vivienda con "una alternativa habitacional estable y asequible", aunque en el comunicado en el que la anunciaba no explicaba detalles más concretos.

Con todo, el Ayuntamiento de Madrid ha ofrecido el Servicio de Intermediación del Alquiler de EMVS Madrid a los representantes de Maricarmen, que han aceptado participar el próximo lunes 28 de septiembre en una reunión con Urbagestión SL y con la mediación de los profesionales de la empresa municipal de vivienda.

PUBLICIDAD

"Esta propuesta de mediación mantiene la línea de apoyo que se está dando desde el Ayuntamiento de Madrid a Maricarmen desde que se conoció su situación", subraya la EMVS.

En ese sentido, la empresa municipal ha señalado que, "siempre trabajando por una solución", el consistorio, a través de sus Servicios Sociales, "ha prestado teleasistencia, ayuda a domicilio y terapia ocupacional, además de ofrecer un alojamiento alternativo en una residencia municipal sin coste alguno".

PUBLICIDAD

Maricarmen, de 87 años, fue desahuciada el pasado miércoles de la vivienda en la calle Alcalde Sáinz de Baranda donde llevaba residiendo más de 70 años, propiedad de Urbagestión Desarrollo e Inversión SL. EFE