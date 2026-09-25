Detenido en Bruselas el asesino de un ciudadano chino en un prostíbulo de Madrid en 2020

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Madrid, 25 sep (EFE).- Las autoridades belgas, en colaboración con la Policía Nacional y la Guardia Civil, han detenido en Bruselas al presunto autor del asesinato de un disparo en la cabeza de un ciudadano chino de 46 años, que trabajaba como gerente en un prostíbulo en Madrid en 2020.

Según informan este viernes ambos cuerpos, el arrestado tenía en vigor dos requisitorias por asesinato, robo con violencia, tenencia ilícita de armas y robo con fuerza.

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Los hechos sucedieron el 12 de febrero de 2020 cuando el prófugo, junto a otros tres individuos, accedió a un prostíbulo en la calle del General Ricardos, en el distrito de Carabanchel, para sustraer la recaudación.

Durante el robo, el gerente, un ciudadano chino de 46 años, se resistió y recibió un disparo en la cabeza que acabó con su vida.

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Tras los hechos, se puso en marcha un equipo conjunto de investigación entre Policía Nacional y Guardia Civil y las primeras gestiones determinaron que había huido de la capital para esconderse en Cataluña, desde donde habría abandonado el país.

Tras años de numerosas gestiones, se llegó a la conclusión que podría residir en Bruselas donde el pasado martes fue arrestado por autoridades belgas. En el momento de su detención portaba documentación falsa. EFE

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