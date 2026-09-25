Desarticulada una red de ciberdelincuencia que se hizo pasar por un juzgado de Valladolid

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Valladolid, 25 sep (EFE).- La Guardia Civil ha desarticulado una banda dedicada a la ciberdelincuencia y a la compraventa de terminales electrónicos -teléfonos móviles de alta gama y televisiones inteligentes- que supuestamente habría llegado a suplantar a un juzgado de Valladolid.

Según un comunicado del instituto armado, dos personas han sido detenidas acusadas de varios delitos, entre ellos el de simulación, usurpación de funciones públicas, amenazas, coacciones, acceso no autorizado a sistemas informáticos y falsificación de moneda.

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La operación, llamada Campeoneda, comenzó el pasado mes de agosto a raíz de la investigación de un delito de estafa tras la compra de un teléfono inteligente de alta gama, valorado en 1.400 euros, y varias denuncias de perjudicados.

El 'modus operandi' de esta banda se basaba en la compra por cuotas de móviles de alta gama y televisiones inteligentes de grandes dimensiones a través de operadoras de alta gama, que revendían en establecimientos de segunda mano para sacar un beneficio inmediato.

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Tras estas ventas o cesiones a terceros, los procesados comunicaban a la empresa de telefonía la sustracción de los aparatos, lo que automáticamente llevaba al bloqueo del dispositivo e imposibilitaba que el comprador secundario lo utilizara.

De forma paralela, los investigados denunciaban el robo de estos equipos que atribuían a terceras personas, incorporaban relatos de personas que no se corroboraban e incluso identidades que habían sido previamente usurpadas.

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Durante la investigación, los agentes detectaron graves contradicciones con el relato de las denuncias y los hechos que realmente habían sucedido y descubrieron que a través de perfiles de WhatsApp uno de los detenidos habría usurpado las funciones propias de un órgano judicial de Valladolid.

En concreto, se dirigía a víctimas y testigos para remitir comunicaciones de contenido intimidatorio, en las que se hacía referencia a supuestas consecuencias legales, procedimientos judiciales y posibles detenciones.

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Asimismo, las actuaciones practicadas permitieron constatar la creación de diferentes cuentas en redes sociales vinculadas a una de las víctimas, con las que supuestamente se buscaba suplantar su identidad y se habrían utilizado imágenes personales sin su permiso.

Por otra parte, el análisis técnico sobre el dispositivo móvil y sus tarjetas SIM asociadas permitió establecer la existencia de diversas líneas telefónicas, cuyo titular era un familiar fallecido hacía más de 15 años.

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Finalmente, los investigadores relacionaron al principal investigado con la tenencia e intento de introducción en el circuito económico de billetes falsos de 20 euros.

La operación Campeoneda ha permitido detectar un patrón de actuación basado en la utilización de identidades de terceros, la presentación de denuncias cuya veracidad habría sido cuestionada por las diligencias practicadas, el uso de medios tecnológicos para contactar con víctimas y testigos, y la obtención de beneficios económicos mediante operaciones relacionadas con teléfonos móviles.

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Los detenidos e investigados, así como las diligencias instruidas, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial y se mantienen abiertas las actuaciones por si pudieran derivarse nuevas responsabilidades o aparecer otras personas o entidades perjudicadas. EFE