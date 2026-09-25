Espana agencias

Desarticulada una red de ciberdelincuencia que se hizo pasar por un juzgado de Valladolid

Guardar

Valladolid, 25 sep (EFE).- La Guardia Civil ha desarticulado una banda dedicada a la ciberdelincuencia y a la compraventa de terminales electrónicos -teléfonos móviles de alta gama y televisiones inteligentes- que supuestamente habría llegado a suplantar a un juzgado de Valladolid.

Según un comunicado del instituto armado, dos personas han sido detenidas acusadas de varios delitos, entre ellos el de simulación, usurpación de funciones públicas, amenazas, coacciones, acceso no autorizado a sistemas informáticos y falsificación de moneda.

PUBLICIDAD

La operación, llamada Campeoneda, comenzó el pasado mes de agosto a raíz de la investigación de un delito de estafa tras la compra de un teléfono inteligente de alta gama, valorado en 1.400 euros, y varias denuncias de perjudicados.

El 'modus operandi' de esta banda se basaba en la compra por cuotas de móviles de alta gama y televisiones inteligentes de grandes dimensiones a través de operadoras de alta gama, que revendían en establecimientos de segunda mano para sacar un beneficio inmediato.

PUBLICIDAD

Tras estas ventas o cesiones a terceros, los procesados comunicaban a la empresa de telefonía la sustracción de los aparatos, lo que automáticamente llevaba al bloqueo del dispositivo e imposibilitaba que el comprador secundario lo utilizara.

De forma paralela, los investigados denunciaban el robo de estos equipos que atribuían a terceras personas, incorporaban relatos de personas que no se corroboraban e incluso identidades que habían sido previamente usurpadas.

Durante la investigación, los agentes detectaron graves contradicciones con el relato de las denuncias y los hechos que realmente habían sucedido y descubrieron que a través de perfiles de WhatsApp uno de los detenidos habría usurpado las funciones propias de un órgano judicial de Valladolid.

En concreto, se dirigía a víctimas y testigos para remitir comunicaciones de contenido intimidatorio, en las que se hacía referencia a supuestas consecuencias legales, procedimientos judiciales y posibles detenciones.

Asimismo, las actuaciones practicadas permitieron constatar la creación de diferentes cuentas en redes sociales vinculadas a una de las víctimas, con las que supuestamente se buscaba suplantar su identidad y se habrían utilizado imágenes personales sin su permiso.

Por otra parte, el análisis técnico sobre el dispositivo móvil y sus tarjetas SIM asociadas permitió establecer la existencia de diversas líneas telefónicas, cuyo titular era un familiar fallecido hacía más de 15 años.

Finalmente, los investigadores relacionaron al principal investigado con la tenencia e intento de introducción en el circuito económico de billetes falsos de 20 euros.

La operación Campeoneda ha permitido detectar un patrón de actuación basado en la utilización de identidades de terceros, la presentación de denuncias cuya veracidad habría sido cuestionada por las diligencias practicadas, el uso de medios tecnológicos para contactar con víctimas y testigos, y la obtención de beneficios económicos mediante operaciones relacionadas con teléfonos móviles.

Los detenidos e investigados, así como las diligencias instruidas, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial y se mantienen abiertas las actuaciones por si pudieran derivarse nuevas responsabilidades o aparecer otras personas o entidades perjudicadas. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Maricarmen habla por primera vez desde el hospital tras su desahucio: “Mi casa ha sido mi vida y ahora tengo que dejarla atrás”

La mujer de 87 años, desalojada esta semana de su hogar tras 70 años viviendo allí, ha agradecido todo el apoyo y ha animado a manifestarse este sábado en Madrid

Maricarmen habla por primera vez desde el hospital tras su desahucio: “Mi casa ha sido mi vida y ahora tengo que dejarla atrás”

El caso del avión de Ryanair que aterrizó en Manchester con solo nueve minutos de combustible tras tres intentos fallidos: el informe de las autoridades revela qué salió mal

El vuelo se quedó sin margen de maniobra para otro intento si las condiciones meteorológicas hubieran empeorado

El caso del avión de Ryanair que aterrizó en Manchester con solo nueve minutos de combustible tras tres intentos fallidos: el informe de las autoridades revela qué salió mal

La normativa cambia el 1 de octubre: los motoristas podrán circular por el arcén derecho en atascos y deberán llevar guantes y calzado cerrado

El nuevo reglamento fija una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora al realizar esta maniobra, que deberá hacerse en fila de uno, e impone multas de 200 euros por incumplir las exigencias de vestimenta

La normativa cambia el 1 de octubre: los motoristas podrán circular por el arcén derecho en atascos y deberán llevar guantes y calzado cerrado

Resultados del Super Once del Sorteo 1

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Resultados del Super Once del Sorteo 1

Receta de rollitos de canela con hojaldre, un postre fácil y rápido que se prepara con solo tres ingredientes

Esta versión de los clásicos ‘cinnamon rolls’ es perfecta para principiantes, pues no requiere de amasados, medidas ni tiempos de espera

Receta de rollitos de canela con hojaldre, un postre fácil y rápido que se prepara con solo tres ingredientes
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La normativa cambia el 1 de octubre: los motoristas podrán circular por el arcén derecho en atascos y deberán llevar guantes y calzado cerrado

La normativa cambia el 1 de octubre: los motoristas podrán circular por el arcén derecho en atascos y deberán llevar guantes y calzado cerrado

Francia y Reino Unido despliegan recursos militares en Arabia Saudí para proteger la base de petróleo: “No permitiremos que los precios se disparen”

En libertad con cautelares el presunto cerebro financiero del ‘caso Plus Ultra’: el empresario holandés deberá comparecer cada dos días y no salir de España

Juan José Ebenezer, mecánico, explica la forma correcta de esperar en un semáforo sin dañar el embrague: “Así nos ahorramos dinero a largo plazo”

Marruecos culpa a España de que los migrantes de Ceuta sigan sin regresar tras la reunión de Albares con su homólogo en Nueva York

ECONOMÍA

La UE cambia las normas: las tiendas deberán mostrar una nueva etiqueta de garantía en los productos desde el 27 de septiembre

La UE cambia las normas: las tiendas deberán mostrar una nueva etiqueta de garantía en los productos desde el 27 de septiembre

Este es el precio de la gasolina este 25 de septiembre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Los españoles ahorran 111 € menos al mes que franceses, alemanes e italianos y tienen 33.495 € menos de patrimonio, pero confían más en la IA para gestionarlo

El primer empleo se complica para los jóvenes: el 52% de las empresas recortará las ofertas de trabajo para perfiles ‘junior’ por la IA, según un estudio

¿Cuánto cuesta pasar la ITV en España? La diferencia de precio entre comunidades autónomas llega al 225%

DEPORTES

El espíritu del 98 marca el camino de la Billie Jean King: España busca la final 18 años después ante la República Checa con el escudo de los dobles

El espíritu del 98 marca el camino de la Billie Jean King: España busca la final 18 años después ante la República Checa con el escudo de los dobles

Jude Bellingham recibe un premio del Mundial 2026 que no sabía que existía: “Gracias de todos modos”

De La Fábrica del Real Madrid a la fábrica de Rennes: el nuevo mapa de Zinedine Zidane con Francia ante su primer examen en la Nations League

Acusan a Borja Iglesias de especular con la vivienda tras apoyar a Maricarmen y responde: “Tengo el 50%, comprarte un piso en Madrid es más que imposible”

Un futbolista de la selección española cede un millón de euros a los empleados de la Federación tras ganar el Mundial