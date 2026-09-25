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De la Fuente: "Lo que hemos hecho hasta ahora no nos vale, ahora tenemos que rendir mejor"

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Londres, 25 sep (EFE).- Luis de la Fuente, seleccionador español, aseguró que lo que ha hecho su equipo hasta ahora "no vale", que tiene "que rendir mejor", que hay nuevos objetivos y que la mejoría en el grupo tiene que ser constante.

De la Fuente, que ha renovado su compromiso como seleccionador español hasta 2032, atendió este viernes a los medios de comunicación antes del duelo en la Liga de Naciones contra Inglaterra, que será el primer partido desde que se proclamaran campeones del mundo el pasado 19 de julio.

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"Es un partido muy complejo y muy difícil. No ha relajación en estos futbolistas. Sé que quieren seguir ganando y quieren seguir cumpliendo objetivos. La mejoría tiene que ser constante. Lo que pretendemos es estar al máximo nivel. Lo que hemos hecho hasta ahora no nos vale, ahora tenemos que rendir mejor", dijo De la Fuente.

"No nos conformamos. Ahora ha acabado una historia y empieza otra que nos hace mucha ilusión. Queremos seguir haciendo registros históricos. Ahora nos toca una superselección con grandísimos jugadores. Mañana puede pasar de todo, pero no va haber comodidad ni dejadez. Para nada. Nos queda mucha hambre. Lo mejor está por llegar. Tengo fe ciega en este equipo y en la ambición de estos jugadores", aseguró.

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El seleccionador español fue preguntado sobre si la vida le ha cambiado desde que se proclamó campeón del mundo en el MetLife de Nueva Jersey hace dos meses.

"Sí, después de ganar la Eurocopa, el reconocimiento popular era importante. El Mundial es otro nivel. La gente me reconoce mucho más, en todos los lugares, en todo el mundo. Es algo muy bonito. La gente cuando nos ve, viene a darnos las gracias. Es tremendo, por lo que han disfrutado, lo bien que se lo han pasado. Ver la felicidad en la gente me hace más feliz aún", subrayó.

De la Fuente no dejó pistas del once que prsentará este sábado, aunque aseguró que lo tiene ya decidido a 24 horas del partido.

"Sentimos la baja de Marcos Llorente (que recientemente decidió poner fin a su etapa en la selección española), pero estamos muy contentos de los jugadores que tenemos", apuntó respecto al lateral derecho, una de las posiciones que más dudas le genera por la lesión de Pedro Porro.

Sobre la reforma del calendario de la Liga de Naciones, con cuatro partidos en pocos días, De la Fuente señaló que a él no le consultaron nada al respecto. "No es lo más adecuado jugar cuatro partidos en diez días", afirmó. EFE

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