Espana agencias

Condenado a 19 años y cuatro meses por violar a su pareja y obligarla a prostituirse

Guardar

Almería (EFE), 25 sep (EFE).- Un hombre ha sido condenado a diecinueve años y cuatro meses de prisión por violar reiteradamente a su pareja, obligarla a prostituirse en el domicilio familiar, maltratarla y amenazarla con quemar la casa con ella y el hijo de ambos dentro, en una causa juzgada por la Audiencia de Almería.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha rechazado el recurso del acusado contra la sentencia dictada el pasado 15 de enero. La Sala considera que las pruebas fueron valoradas de forma racional y avala la credibilidad del testimonio de la víctima, cuestionada por la defensa.

PUBLICIDAD

Las penas suman trece años y ocho meses por agresión sexual, un año y diez meses por malos tratos habituales, diez meses por amenazas y tres años por un delito relativo a la prostitución. El condenado deberá indemnizar a la mujer con 12.000 euros.

Según los hechos probados, la pareja mantenía una relación desde 2018 y tenía un hijo nacido en diciembre de 2021. El hombre sometía a la mujer a humillaciones e insultos, le imponía cómo vestir y controlaba su teléfono, sus conversaciones de WhatsApp y el registro de llamadas.

PUBLICIDAD

También la agredía con frecuencia y, cuando se enfadaba porque consideraba que cocinaba mal, llegaba a tirar la comida al suelo y golpear los muebles.

Entre julio de 2023 y julio de 2024, la obligó reiteradamente a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento, utilizando la violencia cuando era necesario. En la madrugada del 16 de julio de 2024 la violó después de sujetarle con fuerza las muñecas para impedir que se moviera.

Horas antes, durante una discusión en presencia del hijo de ambos, la había amenazado con prender fuego a la vivienda con ella y el niño dentro.

Además, entre febrero y julio de 2024 la forzó a mantener relaciones sexuales con otros hombres en el domicilio familiar y cobraba por esos encuentros cantidades que no han podido determinarse. Si ella se negaba, la golpeaba con un cinturón.

El TSJA considera razonable que la víctima no relatara inicialmente la prostitución forzada por la vergüenza que sentía. Un testigo corroboró que el acusado le había propuesto saldar una deuda acostándose con ella.

La Sala destaca asimismo que una prueba genética desmintió la negativa inicial del acusado a haber mantenido relaciones sexuales la noche anterior a la denuncia. En el juicio admitió ese contacto, aunque sostuvo que había sido consentido.

Los informes periciales apreciaron síntomas de ansiedad grave, depresión leve y estrés postraumático compatibles con la violencia relatada. EFE

mma/vg/jlp

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Salen a la luz los diarios de la madre de Lady Di y revela su distancia con el rey Carlos III: “Esa puerta está cerrada, me sentí libre cuando me alejé de ese grupo”

Las críticas también llegan a la difunta Isabel II, a quien reprochó no haberse puesto en contacto con ella tras la muerte de su hija

Salen a la luz los diarios de la madre de Lady Di y revela su distancia con el rey Carlos III: “Esa puerta está cerrada, me sentí libre cuando me alejé de ese grupo”

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 3 de este 25 septiembre

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 3 de este 25 septiembre

El autor acusado de escribir con IA la ‘novela del año’ en Francia se queda sin optar al premio Goncourt

La institución francesa ha excluido la obra de Thélyson Orélien de su primera selección después de que varios análisis apuntaran a que usó inteligencia artificial para escribir su novela

El autor acusado de escribir con IA la ‘novela del año’ en Francia se queda sin optar al premio Goncourt

Un tesoro romano de más de 900 piezas permaneció oculto bajo un campo agrícola durante casi 2.000 años

Un aficionado recuperó casi mil monedas cuyo valor equivale a seis años de trabajo de un legionario romano

Un tesoro romano de más de 900 piezas permaneció oculto bajo un campo agrícola durante casi 2.000 años

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 3 de las 14:00 horas

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un “dron kamikaze ruso” impacta contra un vehículo en el que viajaban varios periodistas en Ucrania, entre ellos un español

Un “dron kamikaze ruso” impacta contra un vehículo en el que viajaban varios periodistas en Ucrania, entre ellos un español

Reino Unido ofrece datos del frente ucraniano a empresas para crear enjambres de drones: “Es un acceso único a información real del campo de batalla”

La normativa cambia el 1 de octubre: los motoristas podrán circular por el arcén derecho en atascos y deberán llevar guantes y calzado cerrado

Francia y Reino Unido despliegan recursos militares en Arabia Saudí para proteger la base de petróleo: “No permitiremos que los precios se disparen”

En libertad con cautelares el presunto cerebro financiero del ‘caso Plus Ultra’: el empresario holandés deberá comparecer cada dos días y no salir de España

ECONOMÍA

Las familias españolas gastan 340 euros más en el supermercado que hace año: la compra se encarece hasta los 6.600 euros anuales

Las familias españolas gastan 340 euros más en el supermercado que hace año: la compra se encarece hasta los 6.600 euros anuales

El gasto en pensiones crecerá casi el doble de lo que estima el Gobierno hasta 2050, según Fedea

La UE cambia las normas: las tiendas deberán mostrar una nueva etiqueta de garantía en los productos desde el 27 de septiembre

Este es el precio de la gasolina este 25 de septiembre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Los españoles ahorran 111 € menos al mes que franceses, alemanes e italianos y tienen 33.495 € menos de patrimonio, pero confían más en la IA para gestionarlo

DEPORTES

Un luchador de UFC carga contra Topuria por poner en entredicho la seguridad de los guantes de Gaethje: “Ilia es un mal perdedor”

Un luchador de UFC carga contra Topuria por poner en entredicho la seguridad de los guantes de Gaethje: “Ilia es un mal perdedor”

El espíritu del 98 marca el camino de la Billie Jean King: España busca la final 18 años después ante la República Checa con el escudo de los dobles

Jude Bellingham recibe un premio del Mundial 2026 que no sabía que existía: “Gracias de todos modos”

De La Fábrica del Real Madrid a la fábrica de Rennes: el nuevo mapa de Zinedine Zidane con Francia ante su primer examen en la Nations League

Acusan a Borja Iglesias de especular con la vivienda tras apoyar a Maricarmen y responde: “Tengo el 50%, comprarte un piso en Madrid es más que imposible”