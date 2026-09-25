China mantiene su ventaja en los Juegos Asiáticos con 89 oros en el séptimo día

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Tokio, 25 sep (EFE).- China mantenía este viernes su enorme ventaja en el medallero de los Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya con 89 oros, muy por delante de los logrados por el segundo clasificado (y país anfitrión), Japón, que aun así logró la víspera un nuevo récord mundial en natación con el oro en 200 braza de Shin Ohashi.

Hacia las 17.30 hora local (08.30 GMT), la delegación china sumaba además 34 platas y 20 bronces, para un total de 143 medallas. Japón acumulaba 22 oros, 36 platas y 46 bronces, mientras el tercero en la clasificación, Corea del Sur, sumaba 12 oros, 15 platas y 29 bronces.

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Entre los oros conquistados este viernes por China figuraban la final femenina de 50 mariposa en natación, la final masculina de 50 braza, también en natación, o la final masculina de ciclismo de montaña campo a través, entre otros.

Japón, por su parte, se hizo con el oro en las finales femenina y masculina de monopatín.

La jornada incluyó también finales de entrenamiento de caballos y gimnasia artística. A la hora del corte aún quedaban por disputarse pruebas con medalla en atletismo y natación. EFE

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