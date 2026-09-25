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Cervera pide recuperar ante el Cádiz la imagen tras el “palo gordo” de Castellón

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Santa Cruz de Tenerife, 25 sep (EFE).- El entrenador del Tenerife, Álvaro Cervera, apeló este viernes a la tranquilidad y al trabajo para que su equipo recupere ante el Cádiz la imagen habitual después del “palo gordo” que supuso la derrota ante el Castellón.

Cervera reconoció que

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El conjunto blanquiazul no supo en Castellón “qué hacer no solo para hacer daño, sino para que no nos lo hicieran”, reconoció, y señaló que se puede fallar “por el juego o la precisión”, pero no por lo ocurrido en ese encuentro.

Cervera aseguró que tanto su cuerpo técnico como los jugadores han hecho “todo lo posible” para que, “en lo futbolístico y en lo anímico”, no vuelva a repetirse una actuación de ese tipo.

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“Desde la tranquilidad y el trabajo que hemos hecho siempre”, Cervera dijo que el objetivo es mantener la dinámica de “ganar un partido porque se ha llevado al límite y ganarlo por merecimientos”.

El entrenador blanquiazul considera que los cambios en el once deben responder a una tendencia y no a un único resultado. “Cambiar por un resultado no es bueno”, afirmó, aunque admitió que sí son necesarios ajustes cuando una situación se convierte en una tendencia.

Ante el Cádiz, Cervera mantiene dudas en la posición del '10', para la que baraja dos alternativas, una que aportaría mayor control de balón y otra más profunda. La decisión dependerá también de quién ocupe la banda derecha.

El Tenerife afrontará el encuentro con las bajas de larga duración de Alassan y Salifo, mientras que Jesús Álvarez continúa trabajando al margen, Nacho Gil mantiene molestias en un sóleo y Anes Krdzalic regresó de la concentración con la sub-21 de Bosnia con problemas musculares.

Cervera sí confirmó que Gerard Valentín se encuentra ya “en el punto óptimo” de forma física para ser titular, mientras que Grant-Leon Ranos ha superado las molestias que arrastraba desde las primeras semanas tras su llegada a la isla.

Sobre el Cádiz, dijo que será un partido especial por su pasado en el conjunto andaluz, aunque aseguró que ahora lo afronta como a cualquier otro rival, con “mucho respeto”.

Señaló que el conjunto gaditano atraviesa una dinámica complicada, pero advirtió de que, si mantiene la calma, “empezará a ganar”, por lo que considera que es un rival del que no se puede fiar.

Cervera confía en que su plantilla, a la que considera madura y profesional, sea capaz de asimilar lo ocurrido en Castellón, aprender de ello y volver a mostrar la imagen que acostumbra. EFE

am/brr/ism

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