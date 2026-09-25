Cervera pide recuperar ante el Cádiz la imagen tras el “palo gordo” de Castellón

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Santa Cruz de Tenerife, 25 sep (EFE).- El entrenador del Tenerife, Álvaro Cervera, apeló este viernes a la tranquilidad y al trabajo para que su equipo recupere ante el Cádiz la imagen habitual después del “palo gordo” que supuso la derrota ante el Castellón.

Cervera reconoció que

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El conjunto blanquiazul no supo en Castellón “qué hacer no solo para hacer daño, sino para que no nos lo hicieran”, reconoció, y señaló que se puede fallar “por el juego o la precisión”, pero no por lo ocurrido en ese encuentro.

Cervera aseguró que tanto su cuerpo técnico como los jugadores han hecho “todo lo posible” para que, “en lo futbolístico y en lo anímico”, no vuelva a repetirse una actuación de ese tipo.

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“Desde la tranquilidad y el trabajo que hemos hecho siempre”, Cervera dijo que el objetivo es mantener la dinámica de “ganar un partido porque se ha llevado al límite y ganarlo por merecimientos”.

El entrenador blanquiazul considera que los cambios en el once deben responder a una tendencia y no a un único resultado. “Cambiar por un resultado no es bueno”, afirmó, aunque admitió que sí son necesarios ajustes cuando una situación se convierte en una tendencia.

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Ante el Cádiz, Cervera mantiene dudas en la posición del '10', para la que baraja dos alternativas, una que aportaría mayor control de balón y otra más profunda. La decisión dependerá también de quién ocupe la banda derecha.

El Tenerife afrontará el encuentro con las bajas de larga duración de Alassan y Salifo, mientras que Jesús Álvarez continúa trabajando al margen, Nacho Gil mantiene molestias en un sóleo y Anes Krdzalic regresó de la concentración con la sub-21 de Bosnia con problemas musculares.

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Cervera sí confirmó que Gerard Valentín se encuentra ya “en el punto óptimo” de forma física para ser titular, mientras que Grant-Leon Ranos ha superado las molestias que arrastraba desde las primeras semanas tras su llegada a la isla.

Sobre el Cádiz, dijo que será un partido especial por su pasado en el conjunto andaluz, aunque aseguró que ahora lo afronta como a cualquier otro rival, con “mucho respeto”.

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Señaló que el conjunto gaditano atraviesa una dinámica complicada, pero advirtió de que, si mantiene la calma, “empezará a ganar”, por lo que considera que es un rival del que no se puede fiar.

Cervera confía en que su plantilla, a la que considera madura y profesional, sea capaz de asimilar lo ocurrido en Castellón, aprender de ello y volver a mostrar la imagen que acostumbra. EFE

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