Carles Marco ve clave "defender el uno contra uno" del Barça para asaltar el Palau

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A Coruña, 25 sep (EFE).- El entrenador del Básquet Coruña, Carles Marco, espera en el debut liguero ante el Barça un partido “de mucha responsabilidad en el uno contra uno” por el momento de forma que atraviesan los azulgranas Darío Brizuela, Joel Parra y Kevin Punter.

“Ya no solo cómo juegan y a dónde llevan los sistemas, sino cómo los acaban por su talento”, comentó el técnico naranja, quien espera aprovechar la fragilidad del rival en la pintura por las bajas Tosan Evbuomwan, Yoan Makoundou y Josh Nebo.

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“Ellos jugador ayer -contra el Efes en la Euroliga- con Balcerowski y Nkamouah en la posición de '5' y no en la de '4'. Están más pequeños pero más atléticos, entonces pueden hacer más cosas diferentes en defensa. Vamos a intentar no cambiar mucho ni vamos a equipararnos para jugar con pequeños. Intentaremos que George -Conditt- y Dyma -Skapintsev- puedan sacar partido de estas cosas, pero para esto necesitamos también que los exteriores creen para los interiores”, destacó.

En rueda de prensa, el técnico badalonés del Básquet Coruña dijo que sus jugadores están “ilusionados” por jugar contra “uno de los mejores rivales de la competición” en la jornada inaugural de la liga Endesa.

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“Han pasado tres meses desde que subimos, y muchos de nosotros estamos impacientes por debutar. No ha podido ser aquí en el Coliseum, pero el Palau es una cancha magnífica para jugar nuestro primer partido de la liga. Tenemos ya ese cosquilleo de competir y muchas ganas de hacer un buen partido en el Palau”, subrayó.

Carles Marco reveló que Tomas Dimsa tiene “muy difícil” llegar al partido porque arrastra “una molestia muscular” que le ha impedido entrenar con el grupo durante la semana, mientras que Paul Jorgensen, pese a sufrir una torcedura de tobillo, podrá disfrutar de minutos ante el Barça.

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“Ellos tienen once jugadores nuevos y todavía les falta encontrar automatismos, pero se les ve con muy buena química, con muy buena energía, con muy buena mentalidad. Ayer, pese a las bajas, sale uno y mejora lo que ha hecho el otro. Se les ve que tienen hambre, además de capacidad atlética y talento. Estamos hablando de Punter, Brizuela, sus dos bases…”, aseveró.

El técnico naranja espera que su equipo se mantenga fiel a su estilo, pero avisa de la importancia de reducir “los malos momentos” porque en la liga Endesa “los rivales no perdonan”. EFE

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