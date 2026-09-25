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Bustinduy y Urtasun afirman que Puente se equivocó de adversario al criticar a Sumar: No toca hacer el "panoli" en redes

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Los ministros de Sumar han subrayado que el titular de Transportes, Óscar Puente, se "equivocó de adversario" al lanzar críticas al socio minoritario durante dos días consecutivos pero han tratado de zanjar la polémica, pese a tener la "tentación" de contestarle.

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha manifestado que ha tenido conocimiento de esta controversia y ha enfatizado que lo relevante para la gente es resolver la situación de la vivienda, sobre todo tras el desahucio de Maricarmen, en vez de hacer "el panoli en las redes sociales".

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Durante una entrevista en 'RNE', recogida por Europa Press, el dirigente de Sumar ha afirmado que es evidente que Puente se "equivocó de adversario, de tono y de mensaje" pero no ha querido elevar el choque con su compañero de ministros, al subrayar que se le tiene que dejar tiempo para "rectificar" y "no ahondar en la herida".

"Creo que la mejor manera de salir de aquí es que consigamos aprobar el paquete de vivienda que llevamos un año, un año peleando para conseguir, y si conseguimos convencer a nuestros compañeros del PSOE en el Gobierno para que lo solucionemos, pues todo irá mejor y nos irá mejor a todos", ha zanjado.

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En línea similar se ha expresado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, quien ha evitado polemizar con Puente, pese a tener una "tentación muy grande" por contestarle.

"Pero sinceramente no lo haré, porque creo que en esta semana difícil que hemos tenido, con lo duro que fue lo de Maricarmen para ella y el desgarro social que produjo, lo último que nos falta ahora es que entremos en una pelea en redes sociales. No lo voy a hacer. Yo estoy centrado en que haya decreto el martes y en encontrar una solución", ha zanjado a través de los micrófonos de la 'Cadena Ser'.

PUENTE PIDIÓ A LA IZQUIERDA NO IR "BAJO 20 SIGLAS"

Este jueves el ministro de Transportes continuó agravando el choque que inició este miércoles con el socio minoritario del Gobierno y lo ha hecho instando a Sumar y al resto de la izquierda alternativa a no concurrir a las elecciones generales "bajo 20 siglas" para evitar "regalarle el Gobierno a la ultraderecha".

Puente ya utilizó las redes sociales para replicar a la idea lanzada por la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau de que los partidos de Sumar deberían romper el Gobierno si el PSOE no despliega políticas valientes en vivienda tras el desahucio de Maricarmen, recalcando que ya estaba candado de "lecciones de izquierdismo" y que ha valiente no le ganaba nadie.

La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ya replicó diciéndole también que no se confundiera de adversarios. A su vez, el coportavoz de los Comuns, Gerardo Pisarello, le exigió que se dejara de "bravuconadas" y la diputada de Más Madrid Tesh Sidi ironizó al pedir la expropiación del teléfono móvil de Puente.

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