Alonso y 'Checo' Pérez, eliminados en la primera ronda de la calificación (Q1)

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Redacción deportes, 25 sep (EFE).- El doble campeón del mundo español Fernando Alonso -que, al haber penalizado por cambiar numerosos elementos de la unidad de potencia de su Aston Martin, saldrá desde el fondo de la parrilla-, con el decimonoveno crono, y el mexicano Sergio Pérez (Cadillac), con el vigésimo, quedaron eliminados este viernes en la primera ronda (Q1) de la calificación para el Gran Premio de Azerbaiyán, el decimoquinto del Mundial de F1, que se disputa en el circuito urbano de Baku.

El inglés George Russell (Mercedes) marcó el mejor tiempo de la ronda, al cubrir los 6.003 metros de la pista de la capital azerbaiyana -la cuarta más larga del Mundial- en un minuto, 43 segundos y 615 milésimas, exactamente 426 menos que el cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que, al igual que el anterior, marcó su crono con las gomas blandas.

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El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del Mundial -con 81 puntos de ventaja sobre su compañero- rompió la suspensión delantera izquierda de su monoplaza, a golpearlo contra las barreras en la primera de las 20 curvas de la pista; y, aunque pasó ronda, no saldrá en la Q2, que se disputará a continuación.

- Eliminados en la primera ronda (Q1):

17.

Gabriel Bortoleto

BRA

Audi

1:45,799

18.

Nico Hülkenberg

GER

Audi

1:45,920

19.

Fernando Alonso

ESP

Aston Martin

1:46,593

20.

Sergio Pérez

MEX

Cadillac

1:46,658

21.

Lance Stroll

CAN

Aston Martin

1:47,337

22.

Valtteri Bottas

FIN

Cadillac

1:48,290

EFE

arh