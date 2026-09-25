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Alonso: Perdemos demasiado en las rectas y eso nos hará más difícil la carrera

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Redacción deportes, 25 sep (EFE).- El español Fernando Alonso (Aston Martin), doble campeón del mundo de Fórmula Uno, que este sábado arranca vigésimo en el Gran Premio de Azerbaiyán, el decimoquinto del año, declaró en el circuito urbano de Baku que pierden "demasiado en las rectas" y que eso les "hará más difícil la carrera".

"Ha sido complicado por las condiciones del viento hoy, pero eso es algo habitual aquí en Baku y fue lo mismo para todos", manifestó el doble campeón mundial asturiano, en una segunda juventud interminable a los 45 años, que cuenta 32 victorias y 106 podios en la F1, pero que este curso atraviesa un auténtico 'via crucis' con un AMR26 deficiente; que, con un débil motor Honda es muy probable que sufra en exceso en la pista que tiene la recta más larga del calendario: de 2,2 kilómetros.

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"Acabé contento con mi actuación y con el equilibrio del coche en general, en comparación con ayer", comentó Alonso, que aún no ha anunciado cuál será su futuro profesional.

"Perdemos mucho tiempo de vuelta en las rectas y creo que eso hará más complicada la carrera para nosotros", afirmó el genial piloto asturiano, asimismo campeón del mundo de resistencia (WEC), categoría en la que, entre otras, festejó dos victorias en las prestigiosas 24 Horas de Le Mans (Francia).

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"Intentaremos seguir mejorando y aprender todo lo que podamos acerca del coche en la carrera de mañana", apuntó Alonso este viernes, después de la calificación para el Gran Premio de Azerbaiyán. EFE

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