Álex Suárez y Nicholas Opoku, disponibles para Éibar; Jeremía Recoba vuelve a causar baja

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Las Palmas de Gran Canaria, 25 sep (EFE).- La UD Las Palmas podrá disponer de los defensas Álex Suárez y Nicholas Opoku para el partido del próximo domingo en Éibar, en la séptima jornada de LaLiga Hypermotion, mientras que Jeremía Recoba ha vuelto a sufrir molestias y ha visto frenada su recuperación, según confirmó este viernes Rubén de la Barrera, entrenador del equipo amarillo.

Álex Suárez sufrió una lesión muscular el pasado día 4 frente al CD Leganés, mientras que el ghanés Nicholas Opoku, fichado este verano, aún no ha debutado tras llegar a la isla con unas molestias de rodilla.

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De la Barrera no podrá disponer del central Juanma Herzog, convocado por la selección española sub-21; por ese mismo motivo el tinerfeño también será baja en el siguiente partido, el próximo 4 de octubre ante el Real Valladolid en el Estadio de Gran Canaria.

El técnico coruñés dijo que para ese choque ante el cuadro pucelano podría recuperar al lateral derecho Marvin Park, dependiendo de su evolución en la semana de entrenamientos.

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Por otra parte, el italo-uruguayo Jeremía Recoba, operado hace casi un año de una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, ha vuelto a sufrir molestias y se ha visto obligado a dejar los entrenamientos, después de haber sido convocado por primera vez el pasado fin de semana ante el Burgos, aunque no llegó a jugar. EFE

rg/cda/cmm