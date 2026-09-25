A prisión por secuestrar a su pareja y abandonarla atada a un árbol encapuchada en Málaga

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Málaga, 25 sep (EFE).- Un juzgado ha decretado el ingreso en prisión del joven detenido por presuntamente secuestrar a su pareja y dejarla atada a un árbol, encapuchada y amordazada en mitad del campo, en Alhaurín de la Torre (Málaga), han informado fuentes de la Guardia Civil.

El encarcelamiento se ha dictado como presunto autor de los delitos de lesiones, amenazas y detención ilegal en el ámbito de la violencia de género.

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El rescate de la mujer se produjo después de que el pasado martes familiares de la víctima alertaran al instituto armado de que habían recibido unas imágenes donde se veía a la mujer ensangrentada y desconocían el lugar donde se encontraba.

Durante las pesquisas se arrestó al presunto autor, que no aportó información al respecto, y los agentes efectuaron un operativo de búsqueda.

La víctima fue rescatada por unos ciclistas que la encontraron sola en mitad del campo, atada a un árbol.

El teléfono 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

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En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, en caso de no poder hacerlo, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización. EFE