1-1. Panamá rescata un empate en el inicio de su gira asiática

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Redacción Deportes, 25 sep (EFE).- Un gol de alta factura de Omar Valencia desde fuera del área permitió a Panamá rescatar este viernes un empate (1-1) ante la India, en el primero de los tres amistosos que disputará la selección centroamericana durante su gira por Asia.

El equipo indio encontró el premio a su mejor juego en la primera parte en el minuto 41. Un balón largo de Akash Mishra a la espalda de la defensa panameña encontró a Williams, quien ganó a su marcador por velocidad y, en carrera, definió con la derecha ante la salida de De

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Panamá mostró una cara diferente tras el descanso, impulsada por los cambios introducidos por el seleccionador hispano-danés Thomas Christiansen.

En el minuto 68, Iván Anderson cedió el balón a Valencia, quien formó un potente disparo desde fuera del área que se coló por un ángulo de la portería india, imposible para Singh.

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Panameños e indios dispusieron de ocasiones para hacerse con la victoria, pero no tuvieron acierto y el duelo terminó en tablas.

- Ficha técnica

1. India: Gurpreet Singh; Abhishek Singh, Anwar Ali, Bijoy Varghese, Akash Mishra (m.90 Pramveer Singh); Lalengmawia Apuia Ralte, Manvir Singh, Ryan Williams (m.72 Sahal Abdul Samad), Vikram Partap Singh (m.73 Hmingthanmawia Ralte); Ricky Shabong (m.72 Anirudh Thapa) y Muhammed Kuruniyan (m.86 Jay Gupta).

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Seleccionador: Khalid Ahmed Jamil.

1. Panamá: Marcos de León; Cesar Blackman (m.45 Amir Murillo), Victor Griffith, Giovany Herbert, Mijahir Jiménez (m.68 Adalberto Carrasquilla), Eduardo Anderson, Joseph Jones, Daivis Murillo (m.68 Carlos Harvey), Jair Modelo (m.45 Omar Valencia); Tomas Rodriguez y Rafael Mosquera (m.45 Azarias Londoño).

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Seleccionador: Thomas Christiansen.

Árbitro: El malasio Nazmi Nasaruddin.

Goles: 1-0, m.41: Ryan Williams. 1-1, m.68.: Omar Valencia

Incidencias: Partido amistoso disputado en el Estadio Sree Kanteerava de Bangalore. EFE

(foto)