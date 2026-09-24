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Xavi, “satisfecho” en su debut como seleccionador de unos Países Bajos con “ambición”

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Ámsterdam, 24 sep (EFE).- El español Xavi Hernández se mostró este jueves “satisfecho” con el juego de Países Bajos en su estreno como seleccionador, en especial en una segunda mitad en la que, defendió, los neerlandeses mostraron “la personalidad” y la “ambición” que él quiere implantar a los jugadores.

“Estoy satisfecho porque jugamos muy bien. Creo que, sinceramente, fuimos mejores que Alemania”, aseguró Xavi en una rueda de prensa tras el encuentro disputado en el Johan Cruijff Arena de Ámsterdam, en el que los neerlandeses rescataron un empate 1-1 ante Alemania en el inicio de la Liga de Naciones.

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Alemania se adelantó en la primera mitad y Países Bajos tuvo que esperar hasta el tiempo añadido para encontrar el empate, con un gol de Cody Gakpo asistido por Ruben van Bommel.

El exentrenador del Barcelona reconoció que a sus jugadores les costó situarse durante los primeros 45 minutos, algo que atribuyó en parte al comienzo de una nueva etapa.

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“En la primera parte quizá estuvimos un poco nerviosos, pero la manera en la que jugamos en la segunda parte es la correcta”, explicó.

Xavi destacó sobre todo la respuesta de su equipo después del descanso, cuando se encontraba por detrás en el marcador.

“Mostramos personalidad, ambición, deseo de ganar y una buena intensidad”, señaló el técnico.

Además, añadió: “Lo que más me gustó fue, definitivamente, la personalidad en la segunda parte cuando íbamos perdiendo, la actitud de los jugadores y la mentalidad”.

El técnico español subrayó también la voluntad de dominar el balón como elementos del "nuevo" equipo neerlandés.

“Presionamos arriba, recuperamos el balón y tomamos la iniciativa”, explicó Xavi, para quien lo mostrado después del descanso debe convertirse en una referencia para el equipo: “Ese es el camino” y “ese tiene que ser el estándar” del equipo neerlandés, aseguró.

El entrenador también afirmó no estar sorprendido por la forma de juego de los neerlandeses y subrayó haber visto ya durante los entrenamientos señales de la actitud de sus futbolistas.

“Esto ya lo habíamos mostrado en los entrenamientos. Y como entrenas, juegas”, afirmó.

El empate abre una nueva etapa para Países Bajos después de su eliminación en el Mundial de 2026 en un partido ante Marruecos, a lo que siguió la salida de Ronald Koeman como seleccionador.

Países Bajos disputará su próximo encuentro el domingo frente a la selección serbia. EFE

(foto) (video)

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