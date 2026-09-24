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Viernes, 25 de septiembre de 2026

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FÚTBOL LIGA DE NACIONES INGLATERRA-ESPAÑA

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Redacción Deportes. Las selecciones de Inglaterra y España afinan este viernes su puesta a punto para el debut de ambas en la Liga de Naciones, este sábado en Londres. La vigente campeona del mundo se entrena las 11.00 en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas antes de viajar a la capital inglesa, donde Luis de la Fuente ofrece una rueda de prensa oficial en el estadio Wembley a las 21.00 CET.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Infografía)

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FÚTBOL ESPAÑA/ENTREVISTA

Madrid. El lateral del Atlético de Madrid Alejandro Grimaldo analiza, en una entrevista con EFE, el nuevo ciclo que se abre con la selección española tras ser de los que ganó la segunda estrella, aunque sin jugar minutos en el Mundial, y las metas que se marca esta temporada su integración en el equipo colchonero en su estreno con el conjunto colchonero. Por Carlos Pérez Gil

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(Texto) (Foto) (Vídeo)

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FÚTBOL LIGA DE NACIONES

Redacción Deportes. Continúa la primera jornada de la Liga de Naciones y este viernes Italia recibe a Bélgica y Francia, con Zinedine Zidane debutando como seleccionador, visita a Turquía en los partidos más destacados. También se juegan los encuentros Georgia-Irlanda del Norte, Armenia-Letonia, Hungría-Ucrania, Polonia-Bosnia y Herzegovina, Suecia-Rumanía, Montenegro-Chipre.

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FÚTBOL PREEUROPEO SUB-21

Redacción Deportes. La selección española sub-21 de fútbol tiene este viernes en Finlandia la primera oportunidad de certificar de forma matemática su clasificación para el Europeo que se celebrará el próximo año en Serbia y Albania con el atractivo de que podría suponer el estreno en la categoría del delantero madridista Carlos Espí y del defensa del Barcelona Xavi Espart.

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BALONCESTO EUROLIGA

Valencia. El nuevo Valencia Basket, renovado ampliamente este verano tras tener que afrontar varias salidas indeseadas después de su gran pasada campaña, se estrena en la primera jornada de la Euroliga en la pista del Besiktas turco, que ha entrado en la competición en sustitución del AS Mónaco.

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TENIS COPA LAVER

Londres. La Copa Laver de tenis, torneo de exhibición organizado por Roger Federer y que tres años después vuelve a Londres, se disputa entre este viernes y el domingo entre los equipos de Europa, con los españoles Carlos Alcaraz y Rafa Jódar y Yannick Noah como capitán, y el Resto del Mundo, que dirige André Agassi y cuenta como principal figura con el estadounidense Taylor Fritz. Alcaraz jugará este viernes los dobles junto a Jakub Mensik y Jodar disputará el tercer individual de la jornada contra Alexander Bublik.

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TENIS COPA BILLIE JEAN KING

Redacción Deportes. La selección española que dirige Carla Suárez se enfrenta este viernes a la de la República Checa en la primera semifinal de la Copa Billie Jean King, cuya fase final se está disputando en la ciudad china de Shenzhen.

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CICLISMO MUNDIALES

Redacción Deportes. Los Campeonatos del Mundo de ciclismo en carretera que se disputan en la ciudad canadiense de Montreal continúan este viernes con las carreras de fondo en carretera masculina sub-23 y femenina júnior.

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AUTOMOVILISMO G.P. AZERBAIYÁN F1

Redacción Deportes. Continúa este viernes el Gran Premio de Azerbaiyán, decimoquinta cita del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, con la tercera y última tanda de entrenamientos libres y la sesión de clasificación, que establece el orden de salida de la carrera del sábado en el circuito urbano de Bakú.

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BALONMANO MUNDIAL CLUBES

Barcelona. El Barça defenderá desde este viernes el título mundial y su gran momento de forma en este inicio de temporada en la 19ª edición del Mundial de Clubes, una competición que vuelve a marcar el rumbo del curso y en la que el Veszprém húngaro aparece como uno de los grandes obstáculos, con sed de revancha.

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INDUSTRIA DEL DEPORTE

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AGENDA INFORMATIVA

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AUTOMOVILISMO

- Entrenamientos libres 3 (10.30 a 11.30) y sesión de clasificación (14.00 a 15.00) del Gran Premio de Azerbaiyán, 15ª cita del Mundial de F1 y que se disputa en el circuito urbano de Bakú. (FOTO)

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BALONCESTO

- Euroliga. 1ª jornada: Beşiktaş-Valencia Basket (19.00).

- Previa de la Supercopa Liga Endesa Femenina, que se juega en Torrejón de Ardoz (Madrid) entre el sábado y el domingo.

- Liga Endesa. Última hora de los partidos de la primera jornada Bilbao Basket-Manresa, MoraBanc Andorra-Obradoiro y Barça-Leyma Coruña.

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BALONMANO

- Mundial de Clubes, en la Nueva Capital Administrativa de Egipto (hasta 1). Pinheiros (BRA)-Barça (12.15).

- Amistoso femenino España-Alemania, en Granollers (19.30).

- Liga ASOBAL. 3ª jornada: ABANCA Ademar León-Frigoríficos del Morrazo (19.00).

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CICLISMO

- Campeonatos del Mundo en carretera, en Montreal (Canadá) (hasta 27) (FOTO). Carreras de fondo en carretera masculina sub-23 (15.00 a 19.20 CET) y femenina júnior (20.15 a 22.35).

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FÚTBOL

- Liga de Naciones. Previa del partido de la 1ª jornada Inglaterra-España, que se juega el sábado en el estadio Wembley de Londres.

. Selección española. Entrenamiento oficial en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas a las 11.00 (abierto 15 minutos), viaje a Londres a las 17.00 y rueda de prensa oficial en Wembley a las 20.00 locales (21.00 CET). Alojamiento en el Hotel Hilton London Wembley, Lakeside Way, Wembley Park. (FOTO) (VÍDEO)

. Entrevista con el internacional español Alejandro Grimaldo. Por de Carlos Pérez Gil. (FOTO) (VÍDEO)

- Liga de Naciones. 1ª jornada (FOTO): Italia-Bélgica y Turquía-Francia (20.45).

. También se juegan los partidos (FOTO) Georgia-Irlanda del Norte, Armenia-Letonia (18.00), Hungría-Ucrania, Polonia-Bosnia y Herzegovina, Suecia-Rumanía, Montenegro-Chipre (20.45).

- Preeuropeo sub-21: Finlandia-España, en Tampere (17.30).

- Entrenamiento del Barcelona, en su ciudad deportiva (1.00)

- Copa África. Clasificación: Argelia-Zambia, Egipto-Angola, Mali-Cabo Verde, Senegal-Mozambique (21.00), Marruecos-Gabón (22.00), entre otros.

- Amistosos Australia-Brasil, en Townsville (12.00) e India-Panamá, en Bangalore (16.00)

- LaLiga Hypermotion. 7ª jornada: Girona-Albacete (20.30).

. Previas de los partidos Ceuta-Real Sociedad B, Granada-Andorra, Celta Fortuna-Sabadell, Tenerife-Cádiz.

- Previa de la quinta jornada de la Liga F Moeve.

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FÚTBOL SALA

- Liga Prime Futsal. Apertura. 3ª jornada: Xota-Palma Futsal (19.30) y Barça-Cartagena (21.30).

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GOLF

- DP World Tour. Abierto de Francia, en Le Golf National (hasta 27).

- Copa Presidentes, en Medinah (EEUU) (hasta 27).

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PIRAGÜISMO

- Campeonatos de Europa de eslalon, en Ivrea (Italia) (hasta 27).

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POLIDEPORTIVO

- Industria del Deporte

- Presentación de un estudio sobre el impacto de Madcup-Sports Summit Madrid (10.00. Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Comunidad de Madrid. Alcalá 31).

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RUGBY

- Previa de la División de Honor que comienza el sábado.

- Rueda de prensa telemática de Regis Sonnes sobre el España-Brasil del sábado en Hong Kong. (18:00)

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TENIS

- Torneos WTA 500 de Singapur y 250 de Seúl (hasta 27).

- Torneos ATP 250 de Chengdu y Hangzhou (China) (hasta 29).

- Copa Laver, en Londres (hasta 27).

- Copa Billie Jean King. Fase final, en Shenzhen (China) (hasta 27). Semifinales (11.00): España-República Checa.

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TRIATLÓN

- Finales de las Series Mundiales, en Pontevedra (hasta 27).

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VELA

- Copa del América. Regata preliminar, en Nápoles (Italia) (hasta 27).

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EFE/dep

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