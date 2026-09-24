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Uriarte cree que si Unai Simón gana el Yashin "sería buenísimo para el Athletic"

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Bilbao, 24 sep (EFE).- El presidente del Athletic, Jon Uriarte, considera que si Unai Simón es reconocido en la próxima gala del Balón de Oro con el Premio Yashin como mejor portero del año "sería buenísimo" para el club rojiblanco "por varios motivos".

"Por un lado, como refrendo del trabajo que se está haciendo en Lezama en general y concretamente en el área de porteros. Todas las personas que trabajan ahí también serían parte de ese premio", destacó Uriarte en la rueda de prensa que ofreció en San Mamés para tratar asuntos de actualidad del club.

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Además, el dirigente considera que en caso de que Simón sea reconocido el próximo 26 de octubre en Londres el galardón demostraría que "se puede aspirar a las cotas más altas siendo jugadora o jugador del Athletic".

"Aquí puedes luchar por ganar títulos, por jugar la Champions League y por competir, puedes ganar un Mundial y puedes ser el mejor jugador del mundo. Qué mejor mensaje que conseguir eso", apostilló el empresario bilbaíno.

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"Por supuesto que se lo merece. También lo mereció hace dos temporadas cuando estuvo nominado y se quedó a las puertas por diversos factores que espero que en esta votación no existan y que se le dé por el trabajo que ha hecho. Para el club y para él sería increíble", concluyó. EFE

ibn/jmv/jl

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