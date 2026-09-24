Espana agencias

Una testigo, sobre pagos del PSOE a la web vinculada a Leire: no estaban justificados por el "escaso impacto" del medio

13/12/2025 La exmilitante socialista Leire Díez a su salida de la Audiencia Nacional, a 13 de diciembre de 2025, en Madrid (España). El juez central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, ha dejado en libertad provisional con medidas cautelares a los tres detenidos. POLITICA Diego Radamés - Europa Press
13/12/2025 La exmilitante socialista Leire Díez a su salida de la Audiencia Nacional, a 13 de diciembre de 2025, en Madrid (España). El juez central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, ha dejado en libertad provisional con medidas cautelares a los tres detenidos. POLITICA Diego Radamés - Europa Press
Guardar

Una trabajadora de una agencia de comunicación que trabajó con el PSOE en las elecciones al Parlamento Europeo de 2024 admitió a la Guardia Civil que los 18.000 euros que el partido pagó por publicidad a la web 'Crónica Libre', vinculada a la exmilitante socialista Leire Díez, no estaban justificados porque ese medio de comunicación era "pequeño", con "escaso impacto o incidencia" en este tipo de campañas publicitarias.

Así se consta en un informe que la Unidad Central Operativa (UCO) ha remitido al juez de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz, que investiga una presunta trama para desbaratar causas judiciales que afectan al PSOE y que habría sido liderada por el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinada por la propia Leire Díez.

PUBLICIDAD

El documento, al que ha tenido acceso Europa Press, recoge los testimonios de varias trabajadoras de la agencia de comunicación que gestionó la acción publicitaria del PSOE en 'Crónica Libre', que consistió en la colocación de anuncios 'banner' del partido durante la campaña electoral y por la que la formación socialista habría pagado 18.125 euros, si bien el presupuesto inicial sería de 20.000.

En concreto, el medio "emitió publicidad en su página web en formato de 'banners' durante toda la campaña electoral". "El contenido del 'banner' insertado en la página web es aportado directamente por el PSOE, y la empresa 'Crónica Libre' se encarga de insertar ese contenido en su página web", explicó a la Guardia Civil una de las trabajadoras.

PUBLICIDAD

LA AGENCIA "NUNCA HABRÍA RECOMENDADO" TRABAJAR CON 'CRÓNICA LIBRE'

Al ser preguntada sobre si los servicios contratados con 'Crónica Libre' "resultaban necesarios y estaban justificados en el contexto de la campaña electoral" de los comicios europeos, una de las empleadas subrayó que "no" porque "se trata de un medio pequeño con escaso impacto o incidencia en este tipo de campañas publicitarias".

De esta forma, la agencia de comunicación "nunca habría recomendado" insertar publicidad en una web como 'Crónica Libre' por "la baja entidad del soporte", según la trabajadora de la agencia.

También subrayó que la propuesta de medios para la campaña "es realizada por el PSOE" y, más concretamente, por el personal de comunicación, señalando directamente al exdirector de comunicación del partido Ion Antolín y a otra trabajadora identificada como Meritxell Blasco.

INCREMENTO DE DINERO "NO JUSTIFICADO"

Otra testigo aseveró que la intención del PSOE era incrementar 5.000 euros la publicidad en 'Crónica Libre', pero que finalmente no se llevó a cabo porque ese presupuesto ya estaba aprobado para otros medios.

Además, afirmó que este incremento en la campaña no estaba "justificado" porque "este medio ya se encontraba saturado y al límite de sus posibilidades, no disponiendo de capacidad para asumir publicidad adicional" y detalló que 'Crónica Libre' no reportó las estimaciones sobre el número de personas que accedieron a la página web y visualizaron los 'banners' "por el bajo volumen de impactos".

Asimismo, detalló que 'Crónica Libre' no reportó las estimaciones sobre el número de personas que accedieron a la página web y visualizaron los 'banners' "por el bajo volumen de impactos".

Otro testigo, trabajador de la agencia, declaró ante la Guardia CIvil que el presupuesto asignado a 'Crónica Libre' por el PSOE fue de 20.000 euros, aunque "el precio pactado con ellos finalmente fue inferior", rebajando el coste a los mencionados 18.000 euros, "debido a que el medio no disponía de capacidad para asumir publicidad por la cantidad asignada por el partido político".

Por otro lado, una colaboradora de 'Crónica Libre' declaró como testigo ante la Guardia Civil que Díez no asistía mucho a las reuniones previas a la fundación de medio y que las funciones principales de la exmilitante socialista "fueron aportar contactos" para financiarlo.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Juan Goñi, arquitecto: “Seis años es el tiempo que tiene la administración para tirarte la casa si se ha construido de manera ilegal y sin licencia”

El especialista advierte que el suelo protegido carece de fecha de caducidad para el derribo

Juan Goñi, arquitecto: “Seis años es el tiempo que tiene la administración para tirarte la casa si se ha construido de manera ilegal y sin licencia”

¿Cuánto cuesta pasar la ITV en España? La diferencia de precio entre comunidades autónomas llega al 225%

Las tarifas medias van de los 39,18 euros para los coches de gasolina a los 46,09 para los diésel

¿Cuánto cuesta pasar la ITV en España? La diferencia de precio entre comunidades autónomas llega al 225%

Pedro Bastida, mecánico y experto en inspección técnica: “Por esto no vas a pasar la ITV”

El goteo continuo de aceite y las pérdidas de combustible pueden provocar un resultado desfavorable en la inspección

Pedro Bastida, mecánico y experto en inspección técnica: “Por esto no vas a pasar la ITV”

Avance de ‘Valle Salvaje’ del viernes 25 de septiembre: un encontronazo entre Alejo y Luisa con Manuela y el bautizo de Lucas y María

Bárbara advertirá a Genaro en el último episodio de la semana de ‘Valle Salvaje’

Avance de ‘Valle Salvaje’ del viernes 25 de septiembre: un encontronazo entre Alejo y Luisa con Manuela y el bautizo de Lucas y María

El pistacho gana terreno en el campo español: por qué cada vez más agricultores apuestan por este fruto seco

El fruto seco, que ocupa el segundo lugar en producción nacional tras la almendra, exige paciencia y una inversión inicial considerable, pero ofrece un negocio rentable a largo plazo para el campo español

El pistacho gana terreno en el campo español: por qué cada vez más agricultores apuestan por este fruto seco
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Bastida, mecánico y experto en inspección técnica: “Por esto no vas a pasar la ITV”

Pedro Bastida, mecánico y experto en inspección técnica: “Por esto no vas a pasar la ITV”

La Junta Electoral Central obligará a los nacionalizados por la ‘ley de nietos’ a justificar su municipio de inscripción

La directora del medio que recibió 18.000 euros del PSOE frenó un artículo contra la ley trans por no poder publicar contenido contrario al partido “existiendo deudas”

Los bomberos descubren en Ceuta un refugio de migrantes en un túnel militar abandonado tras sofocar un incendio: había colchones, comida, ollas y balsas hinchables en su interior

La Fiscalía Europea pide información al juez Pedraz sobre la causa de Leire Díez por el posible desvío de fondos de la campaña del PSOE en las europeas de 2024

ECONOMÍA

¿Cuánto cuesta pasar la ITV en España? La diferencia de precio entre comunidades autónomas llega al 225%

¿Cuánto cuesta pasar la ITV en España? La diferencia de precio entre comunidades autónomas llega al 225%

El pistacho gana terreno en el campo español: por qué cada vez más agricultores apuestan por este fruto seco

Comprar una vivienda en Andalucía será más barato a partir de 2027 tras la decisión de la Junta de bajar los impuestos

Los propietarios empiezan a bajar el precio de sus viviendas para venderlas: 43.933 € menos de media en Madrid y 36.401 en Barcelona

El campo exige mano dura contra el fraude del aceite de oliva: pide penas de cárcel por engañar con la calidad y el etiquetado

DEPORTES

Ni Rafa Nadal ni Roger Federer, el mejor tenista de la historia según Carlos Alcaraz: “Lo ha ganado todo dos veces”

Ni Rafa Nadal ni Roger Federer, el mejor tenista de la historia según Carlos Alcaraz: “Lo ha ganado todo dos veces”

La medida desesperada del Manchester United contra sus problemas económicos: vende trozos de césped por 125 libras

Los consejos de Iker Casillas a su hijo Martín para parar los penaltis: “De tantos que me tiran jugadores del Atlético de Madrid y del FC Barcelona...”

La pesadilla de Fernando Alonso en la Fórmula 1 no cesa: el motor Honda penaliza al español

Carlos Alcaraz, preocupado con la situación actual del Real Madrid: “Pueden hacerlo mejor, estoy sufriendo al ver los partidos”