Un doblete de Haaland otorga el triunfo a Noruega en el duelo nórdico

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Redacción deportes, 24 sep (EFE).- Un doblete de Erling Haaland, que contabiliza más goles que partidos con su selección, permitió a Noruega arrancar su andadura en la Liga de Naciones con una sufrida victoria (3-2) sobre una Dinamarca, que soñó con dar la sorpresa en su visita a Oslo tras enjugar los dos goles de desventaja (2-0) con los que contaba apenas transcurridos dieciocho minutos de juego.

Sueño del que se encargó de despertar al conjunto danés el siempre voraz Haaland que firmó a los setenta y cuatro minutos el gol de la victoria local con un potente zurdazo a la salida de un córner.

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Un tanto que permitió al delantero del Manchester City contabilizar un total de 64 dianas en los 56 encuentros que ha disputado con la camiseta de una selección noruega que vive posiblemente el mejor momento de su historia.

Tal y como quedó claro en el pasado Mundial en el que el conjunto nórdico se convirtió en una de las sensaciones del torneo en el que Haaland y sus compañeros se quedaron a las puertas de las semifinales.

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Una circunstancia que llevó al preparador noruego Stalen Solbakken a presentar un once inicial con apenas tres novedades con relación el equipo que cayó eliminado en los cuartos de final de la Copa del Mundo tras perder por 2-1 ante Inglaterra en la prorroga.

Cambios que no pudieron ser más fructíferos para el equipo local, ya que si Oscar Bobb, que sustituyó en la banda derecha del ataque noruego al lesionado Alexander Sorloth, jugador del Atlético de Madrid, abrió a los catorce minutos en el marcador, cuatro más tarde Antonio Nusa asistió a Erling Haaland para firmar el 2-0.

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Dos goles que plasmaron la superioridad de Noruega sobre una selección danesa que no parece haber asimilado todavía el batacazo que supuso quedarse fuera del pasado Mundial, tras dejarse escapar un billete que parecían tener en la mano a falta de dos jornadas para la conclusión de la fase de clasificación.

Confusión de la que Dinamarca pareció escapar con el espectacular tanto de Mikkel Damsgaard, que acortó las distancia a los veinticinco minutos (2-1) con un sensacional lanzamiento de falta que coló por la escuadra de la portería defendida por el exguardameta del Sevilla Orjan Nyland.

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Un gol que pareció revitalizar a una Dinamarca que logró al cuarto de hora del inicio de la segunda mitad igualar la contienda con un gol de Rasmus Hojlund, que estableció en el minuto sesenta el momentáneo 2-2 al aprovechar un rechace en el área tras un remate del jugador del Atlético de Madrid Morten Hjulmand.

De hecho, el equipo danés a punto estuvo de adelantarse en el marcador nueve minutos después con un nuevo disparo de Hojlund que se estrelló en el poste tras ser desviado por el portero noruego.

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Nada pudo hacer, sin embargo, el cancerbero danés Filip Jorgensen por impedir que Erling Haaland estableciese en el 74 el definitivo 3-2 con un violento remate a la salida de un córner, en una acción en la que ningún defensor visitante siguió la trayectoria de atacante noruego.

Un regalo que Erling Haaland no desaprovechó para otorgar la victoria a su equipo y ampliar su número de goles con la selección noruega con la que suma más tantos que partidos.EFE

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