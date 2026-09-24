Espana agencias

Un doblete de Haaland otorga el triunfo a Noruega en el duelo nórdico

Guardar

Redacción deportes, 24 sep (EFE).- Un doblete de Erling Haaland, que contabiliza más goles que partidos con su selección, permitió a Noruega arrancar su andadura en la Liga de Naciones con una sufrida victoria (3-2) sobre una Dinamarca, que soñó con dar la sorpresa en su visita a Oslo tras enjugar los dos goles de desventaja (2-0) con los que contaba apenas transcurridos dieciocho minutos de juego.

Sueño del que se encargó de despertar al conjunto danés el siempre voraz Haaland que firmó a los setenta y cuatro minutos el gol de la victoria local con un potente zurdazo a la salida de un córner.

PUBLICIDAD

Un tanto que permitió al delantero del Manchester City contabilizar un total de 64 dianas en los 56 encuentros que ha disputado con la camiseta de una selección noruega que vive posiblemente el mejor momento de su historia.

Tal y como quedó claro en el pasado Mundial en el que el conjunto nórdico se convirtió en una de las sensaciones del torneo en el que Haaland y sus compañeros se quedaron a las puertas de las semifinales.

PUBLICIDAD

Una circunstancia que llevó al preparador noruego Stalen Solbakken a presentar un once inicial con apenas tres novedades con relación el equipo que cayó eliminado en los cuartos de final de la Copa del Mundo tras perder por 2-1 ante Inglaterra en la prorroga.

Cambios que no pudieron ser más fructíferos para el equipo local, ya que si Oscar Bobb, que sustituyó en la banda derecha del ataque noruego al lesionado Alexander Sorloth, jugador del Atlético de Madrid, abrió a los catorce minutos en el marcador, cuatro más tarde Antonio Nusa asistió a Erling Haaland para firmar el 2-0.

Dos goles que plasmaron la superioridad de Noruega sobre una selección danesa que no parece haber asimilado todavía el batacazo que supuso quedarse fuera del pasado Mundial, tras dejarse escapar un billete que parecían tener en la mano a falta de dos jornadas para la conclusión de la fase de clasificación.

Confusión de la que Dinamarca pareció escapar con el espectacular tanto de Mikkel Damsgaard, que acortó las distancia a los veinticinco minutos (2-1) con un sensacional lanzamiento de falta que coló por la escuadra de la portería defendida por el exguardameta del Sevilla Orjan Nyland.

Un gol que pareció revitalizar a una Dinamarca que logró al cuarto de hora del inicio de la segunda mitad igualar la contienda con un gol de Rasmus Hojlund, que estableció en el minuto sesenta el momentáneo 2-2 al aprovechar un rechace en el área tras un remate del jugador del Atlético de Madrid Morten Hjulmand.

De hecho, el equipo danés a punto estuvo de adelantarse en el marcador nueve minutos después con un nuevo disparo de Hojlund que se estrelló en el poste tras ser desviado por el portero noruego.

Nada pudo hacer, sin embargo, el cancerbero danés Filip Jorgensen por impedir que Erling Haaland estableciese en el 74 el definitivo 3-2 con un violento remate a la salida de un córner, en una acción en la que ningún defensor visitante siguió la trayectoria de atacante noruego.

Un regalo que Erling Haaland no desaprovechó para otorgar la victoria a su equipo y ampliar su número de goles con la selección noruega con la que suma más tantos que partidos.EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Marruecos reitera a Albares su “plena colaboración” para el retorno de los migrantes que siguen en Ceuta

José Manuel Albares y Naser Burita se han reunido en Nueva York en plena crisis migratoria en la ciudad autónoma

Marruecos reitera a Albares su “plena colaboración” para el retorno de los migrantes que siguen en Ceuta

La Primitiva: Comprueba el resultado del último sorteo del jueves 24 de septiembre

Como cada jueves, aquí están los resultados del premio de Primitiva dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

La Primitiva: Comprueba el resultado del último sorteo del jueves 24 de septiembre

Las Petunias convierten en oficial la camiseta ‘pirata’ de Robert Pattinson y donarán los beneficios al Sindicato de Inquilinas tras el desahucio de Maricarmen

El actor de ‘Crepúsculo’ y ‘La Odisea’ apareció en un vídeo con una camiseta no oficial del grupo de punk madrileño. A partir de ahora está a la venta

Las Petunias convierten en oficial la camiseta ‘pirata’ de Robert Pattinson y donarán los beneficios al Sindicato de Inquilinas tras el desahucio de Maricarmen

Números ganadores de la Primitiva del 24 de septiembre

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Números ganadores de la Primitiva del 24 de septiembre

Comprobar Bonoloto: resultado de hoy jueves 24 de septiembre de 2026

Como cada día de la semana, aquí están los ganadores del sorteo de Bonoloto dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Comprobar Bonoloto: resultado de hoy jueves 24 de septiembre de 2026
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Marruecos reitera a Albares su “plena colaboración” para el retorno de los migrantes que siguen en Ceuta

Marruecos reitera a Albares su “plena colaboración” para el retorno de los migrantes que siguen en Ceuta

El exCEO de Plus Ultra sostiene que la SEPI preguntó por deudas de la compañía con acreedores que podían beneficiarse del rescate

El expresidente de Plus Ultra asegura que la SEPI le obligó a renunciar al 51% del capital de la aerolínea para mantener el rescate

Pedro Bastida, mecánico y experto en inspección técnica: “Por esto no vas a pasar la ITV”

La Junta Electoral Central obligará a los nacionalizados por la ‘ley de nietos’ a justificar su municipio de inscripción

ECONOMÍA

¿Cuánto cuesta pasar la ITV en España? La diferencia de precio entre comunidades autónomas llega al 225%

¿Cuánto cuesta pasar la ITV en España? La diferencia de precio entre comunidades autónomas llega al 225%

El pistacho gana terreno en el campo español: por qué cada vez más agricultores apuestan por este fruto seco

Comprar una vivienda en Andalucía será más barato a partir de 2027 tras la decisión de la Junta de bajar los impuestos

Los propietarios empiezan a bajar el precio de sus viviendas para venderlas: 43.933 € menos de media en Madrid y 36.401 en Barcelona

El campo exige mano dura contra el fraude del aceite de oliva: pide penas de cárcel por engañar con la calidad y el etiquetado

DEPORTES

Jude Bellingham recibe un premio del Mundial 2026 que no sabía que existía: “Gracias de todos modos”

Jude Bellingham recibe un premio del Mundial 2026 que no sabía que existía: “Gracias de todos modos”

De La Fábrica del Real Madrid a la fábrica de Rennes: el nuevo mapa de Zinedine Zidane con Francia ante su primer examen en la Nations League

Acusan a Borja Iglesias de especular con la vivienda tras apoyar a Maricarmen y responde: “Tengo el 50%, comprarte un piso en Madrid es más que imposible”

Un futbolista de la selección española cede un millón de euros a los empleados de la Federación tras ganar el Mundial

Ni Rafa Nadal ni Roger Federer, el mejor tenista de la historia según Carlos Alcaraz: “Lo ha ganado todo dos veces”