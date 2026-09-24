Tabla de tiempos del segundo libre de Azerbaiyán

Redacción deportes, 24 sep (EFE).- Tabla de tiempos del segundo entrenamiento libre para el Gran Premio de Azerbaiyán, el decimoquinto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito urbano de Baku:
.1.
PUBLICIDAD
George Russell
GBR
Mercedes
1:43,347
.2.
Kimi Antonelli
ITA
Mercedes
a 0,552
.3.
Max Verstappen
NED
Red Bull
0,827
.4.
Charles Leclerc
MON
Ferrari
1,126
.5.
Lewis Hamilton
GBR
Ferrari
1,318
.6.
Lando Norris
GBR
McLaren
1,484
.7.
Pierre Gasly
FRA
Alpine
1,496
.8.
Oscar Piastri
AUS
McLaren
1,510
.9.
Isack Hadjar
NZL
Red Bull
1,521
10.
Esteban Ocon
FRA
Haas
1,943
11.
Franco Colapinto
ARG
Alpine
2,132
12.
Liam Lawson
JPN
Racing Bulls
2,334
13.
Sergio Pérez
MEX
Cadillac
2,413
14.
Gabriel Bortoleto
BRA
Audi
2,447
15.
Nico Hülkenberg
GER
Audi
2,507
16.
Alexander Albon
THA
Williams
2,776
17.
Carlos Sainz
ESP
Williams
2,874
18.
Arvid Lindblad
GBR
Racing Bulls
3,044
19.
Valtteri Bottas
FIN
Cadillac
3,390
20.
Oliver Bearman
GBR
Haas
3,454
21.
Lance Stroll
CAN
Aston Martin
4,056
22.
Fernando Alonso
ESP
Aston Martin
4,542
EFE
arh/jl
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD