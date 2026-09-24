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Sainz: Me siento algo mejor en el coche y parece que estamos más próximos a la zona media

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Redacción deportes, 24 sep (EFE).- El español Carlos Sainz (Williams), que marcó el decimoséptimo tiempo este jueves en los entrenamientos libres para el Gran Premio de Azerbaiyán, el decimoquinto del Mundial de Fórmula Uno, manifestó en el circuito urbano de Baku que se siente "algo mejor en el coche y" que "parece que" están "más próximos a la zona media".

"Hoy parece que dimos un paso adelante, tal y como esperábamos, sin grandes sorpresas", comentó Sainz, de 32 años, con cuatro victorias en la Fórmula Uno, en la que afronta su duodécima temporada, la segunda en la escudería de Grove.

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"Por desgracia, tuvimos un día bastante complicado con poco tiempo de rodaje tanto en el primer entrenamiento libre, como en el segundo, debido a algunos problemas en el coche, incluidos en los frenos", comentó Sainz, con 29 podios en la categoría reina, dos de ellos el año pasado, en su primera temporada con Williams, entre ellos el logrado en Baku; donde finalizó tercero.

"Por ese motivo no pudimos dar todas las vueltas deseadas para evaluar todas las cosas que hubiéramos deseado, pero aún nos queda el tercer libre (este viernes)", comentó el talentoso piloto madrileño este jueves en Azerbaiyán.

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"En lineas generales, me siento mejor en el coche y parece que estamos algo más cerca de la zona media. Creo que estamos en una buena situación; y ahora tenemos que dar los pasos adecuados con miras a mañana", añadió Sainz después de la jornada de entrenamiento libres en Baku. EFE

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