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Rego ve margen de entendimiento en el decreto de vivienda, pero un 'no' del PSOE supondría "un punto de inflexión"

24/09/2026 La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, durante un desayuno informativo de Nueva Economía Forum, en el Hotel Mandarín Oriental Ritz de Madrid, a 24 de septiembre de 2026, en Madrid (España). POLITICA A. Pérez Meca - Europa Press
24/09/2026 La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, durante un desayuno informativo de Nueva Economía Forum, en el Hotel Mandarín Oriental Ritz de Madrid, a 24 de septiembre de 2026, en Madrid (España). POLITICA A. Pérez Meca - Europa Press
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La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, se ha mostrado confiada de que hay "margen de entendimiento" para que salga adelante el nuevo decreto de vivienda, si bien ha reconocido que un rechazo por parte del ala socialista del Gobierno abriría "un punto de inflexión".

Rego ha asegurado este jueves que Sumar está trabajando en el nuevo decreto de vivienda contando con "un escenario" en el que su socio de Gobierno aceptará la propuesta. "Vamos a ver lo que ocurre de aquí al martes", ha emplazado durante una entrevista en 'El Intermedio' de La Sexta, recogida por Europa Press.

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No obstante, preguntada por una posible ruptura con el PSOE en caso de que rechace el decreto en el Consejo de Ministros del próximo martes, Rego ha respondido que se abriría "un escenario que supone un punto de inflexión y que abre un debate".

"Yo quiero pensar que hay margen para que nos entendamos y para que salga adelante esto. Quiero pensar que algunas fuerzas parlamentarias van a cambiar de posición, y va a salir adelante y se va a ratificar este real decreto", ha añadido.

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La ministra también ha recordado que el ala de Sumar en el Gobierno presionó a su socio en marzo y evitó entrar a una reunión del Consejo de Ministros para reclamar la inclusión de medidas del ámbito de la vivienda en el paquete anticrisis por la guerra de Irán. "Nos parecía inaceptable que no hubiera un real decreto que protegiera a la gente", ha apuntado Rego.

Por otro lado, se ha referido al caso de Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada en el barrio de Retiro (Madrid), como "algo terrible" que "nos interpela a todas las personas que estamos en política pública y que tenemos alguna responsabilidad". Así, ha reconocido que hay "una parte de responsabilidad" que es también del Gobierno. "Tenemos que hacernos cargo", ha reiterado.

Rego ha defendido habilitar en el decreto de vivienda un mecanismo que permita expropiar las viviendas en aquellos casos de vulnerabilidad: "Estamos estudiando la fórmula".

Cuestionada sobre por qué no se ha aprobado el decreto antes, ha asegurado que desde Sumar han trabajado "desde el minuto uno" para hacer una política de vivienda "mucho más aguda". Sin embargo, ha señalado la correlación de fuerzas tanto en el seno del Gobierno como en el Congreso, asegurando que la representación "importa a la hora de hacer política".

"CAMBIAR" LA RELACIÓN MARRUECOS

Por otro lado, Rego ha vuelto a señalar a Marruecos por la entrada masiva de miles de personas en Ceuta y ha aseverado que "no se mueven 80.000 personas si entran en Ceuta sin que Marruecos tenga algún conocimiento de ello", y ha invitado a "cambiar determinado tipo de relación" que España tiene "en términos generales" con el reino alauí.

Sin embargo, se ha referido a la crisis migratoria como "un fracaso del modelo de la política migratoria europea" por "externalizar fronteras" y "militarizarlas".

La ministra ha asegurado que ya hay 2.300 menores migrantes no acompañados en el sistema de acogida mientras afirma que la Policía "estima que podría haber en torno a unos 500 niños en situación de calle" en Ceuta.

Un escenario que ha calificado de "injustificable" y ha instado al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, a que "firme" para trasladarlos a la Península porque "la parte que pueda hacer el Gobierno está hecha": "Tenemos las plazas".

También ha remarcado que el contacto entre el equipo del Ministerio y el Ejecutivo ceutí es diario --"hablamos prácticamente todos los días"--, y ha criticado que muestren "cierta voluntad" en "el trabajo cotidiano" pero que "públicamente" las "declaraciones" sean "diferentes".

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EuropaPress

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