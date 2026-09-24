Pablo Laso: "Si tu haces 4/20 en triples tienes que hacer muchas cosas bien para ganar"

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Barcelona, 24 sep (EFE).- El entrenador español del Anadolu Efes, Pablo Laso, lamentó este jueves, tras la derrota ante el Barça (89-82) en el estreno de la Euroliga, el desacierto de su equipo desde la línea de tres puntos (4/20), un lastre que, a su juicio, obliga a hacer "muchas cosas bien para ganar" y que terminó siendo determinante.

"En Euroliga, si haces un 4 de 20 en triples, tienes que hacer muchas cosas bien para ganar. La sensación es que muchos de ellos son tiros liberados. Ha sido un partido muy igualado, pero si metes tan pocos triples, eso acaba siendo definitivo", apuntó el técnico vitoriano en la sala de prensa del Palau Blaugrana.

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Laso consideró que el Barça estuvo "más acertado en los momentos importantes" de un encuentro que, en su opinión, fue "muy igualado" más allá del parcial de 4-19 con el que el conjunto turco comenzó el partido.

"La sensación es que ellos han metido canastas muy difíciles. Han vuelto en el segundo cuarto con la racha de Darío (Brizuela) y Punter, luego hemos vuelto a tener el control del partido. La sensación es de todo muy igualado, sin llegar a romperlo, y en los últimos minutos ellos han metido ese triple de Robinson, que ha sido importante", explicó.

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El técnico vitoriano también analizó la evolución del conjunto azulgrana respecto a la pasada temporada y destacó su apuesta por un baloncesto "más abierto", con mayor protagonismo de los jugadores exteriores.

"Ahora es un equipo que necesita la anotación de los exteriores para crecer. Esto al espectador le gusta, es un equipo rápido, pero tengo la sensación de que les queda mucho trabajo", señaló.

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Pese a la derrota, Laso valoró el rendimiento de su equipo y lamentó haber dejado escapar la posibilidad de sumar un triunfo en una de las pistas más complicadas de la competición.

"Me fastidia haber perdido la oportunidad de sumar una victoria en una pista muy difícil", concluyó. EFE

avm/asc