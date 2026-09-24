Espana agencias

Marruecos reitera a Albares su "plena colaboración" para que los migrantes en Ceuta regresen lo antes posible

14/07/2025 El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, se reúne con su homólogo de Marruecos, Naser Bourita. POLITICA MINISTERIO EXTERIORES
14/07/2025 El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, se reúne con su homólogo de Marruecos, Naser Bourita. POLITICA MINISTERIO EXTERIORES
Guardar

El ministro de Exteriores marroquí, Naser Burita, ha reiterado ese jueves a su homólogo español, José Manuel Albares, la voluntad de Marruecos de colaborar con España en el retorno "lo antes posible" de los miles de migrantes que entraron en Ceuta a finales de julio y aún permanecen en la ciudad autónoma.

Fuentes del Ministerio de Exteriores español han informado de que Albares se ha reunido con Burita en los márgenes de la Asamblea de Naciones Unidas, y "han abordado la devolución de los migrantes irregulares que permanecen en Ceuta desde el 30 de julio y que no tengan derecho a protección internacional".

PUBLICIDAD

Según estas fuentes, Burita ha reiterado la "plena colaboración" de Marruecos "con el fin de que regresen lo antes posible", en línea con lo que ha venido manifestando Rabat desde que se produjeron los hechos y tal y como expresó en su comunicado del pasado 10 de septiembre.

Entonces, el Ministerio de Exteriores marroquí cuestionó por qué no se había devuelto ya a quienes entraron ilegalmente el 30 y 31 de julio pese a que Rabat se había "comprometido oficialmente a readmitirlos" y criticó que se mantuviera a los menores no acompañados alejados de sus familias.

PUBLICIDAD

Por otra parte, Albares ha reiterado en su encuentro en Nueva York con Burita que España "quiere mantener una buena relación con Marruecos basada en el respeto a la soberanía, a la integridad territorial y a los principios de la declaración conjunta de 2022", han precisado las fuentes.

El ministro ha trasladado pues el mensaje que ha venido repitiendo a raíz de las reivindicaciones sobre la soberanía de Ceuta y Melilla formuladas por dos ministros marroquíes y se ha remitido a la 'hoja de ruta' que marcó el inicio de una nueva etapa en la relación tras la crisis por la acogida del líder del Polisario, Brahim Ghali, en España.

Esta misma semana, ya en Nueva York, donde ha coincidido con Burita en varios foros antes de su encuentro formal de este jueves, Albares ya dejó claro que España no dialogará con Rabat. "España no habla ni con Marruecos ni con nadie de su integridad territorial que por supuesto incluye a Ceuta y Melilla", recalcó en una entrevista.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Marruecos reitera a Albares su “plena colaboración” para el retorno de los migrantes que siguen en Ceuta

José Manuel Albares y Naser Burita se han reunido en Nueva York en plena crisis migratoria en la ciudad autónoma

Marruecos reitera a Albares su “plena colaboración” para el retorno de los migrantes que siguen en Ceuta

La Primitiva: Comprueba el resultado del último sorteo del jueves 24 de septiembre

Como cada jueves, aquí están los resultados del premio de Primitiva dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

La Primitiva: Comprueba el resultado del último sorteo del jueves 24 de septiembre

Las Petunias convierten en oficial la camiseta ‘pirata’ de Robert Pattinson y donarán los beneficios al Sindicato de Inquilinas tras el desahucio de Maricarmen

El actor de ‘Crepúsculo’ y ‘La Odisea’ apareció en un vídeo con una camiseta no oficial del grupo de punk madrileño. A partir de ahora está a la venta

Las Petunias convierten en oficial la camiseta ‘pirata’ de Robert Pattinson y donarán los beneficios al Sindicato de Inquilinas tras el desahucio de Maricarmen

Números ganadores de la Primitiva del 24 de septiembre

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Números ganadores de la Primitiva del 24 de septiembre

Comprobar Bonoloto: resultado de hoy jueves 24 de septiembre de 2026

Como cada día de la semana, aquí están los ganadores del sorteo de Bonoloto dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Comprobar Bonoloto: resultado de hoy jueves 24 de septiembre de 2026
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Marruecos reitera a Albares su “plena colaboración” para el retorno de los migrantes que siguen en Ceuta

Marruecos reitera a Albares su “plena colaboración” para el retorno de los migrantes que siguen en Ceuta

El exCEO de Plus Ultra sostiene que la SEPI preguntó por deudas de la compañía con acreedores que podían beneficiarse del rescate

El expresidente de Plus Ultra asegura que la SEPI le obligó a renunciar al 51% del capital de la aerolínea para mantener el rescate

Pedro Bastida, mecánico y experto en inspección técnica: “Por esto no vas a pasar la ITV”

La Junta Electoral Central obligará a los nacionalizados por la ‘ley de nietos’ a justificar su municipio de inscripción

ECONOMÍA

¿Cuánto cuesta pasar la ITV en España? La diferencia de precio entre comunidades autónomas llega al 225%

¿Cuánto cuesta pasar la ITV en España? La diferencia de precio entre comunidades autónomas llega al 225%

El pistacho gana terreno en el campo español: por qué cada vez más agricultores apuestan por este fruto seco

Comprar una vivienda en Andalucía será más barato a partir de 2027 tras la decisión de la Junta de bajar los impuestos

Los propietarios empiezan a bajar el precio de sus viviendas para venderlas: 43.933 € menos de media en Madrid y 36.401 en Barcelona

El campo exige mano dura contra el fraude del aceite de oliva: pide penas de cárcel por engañar con la calidad y el etiquetado

DEPORTES

Jude Bellingham recibe un premio del Mundial 2026 que no sabía que existía: “Gracias de todos modos”

Jude Bellingham recibe un premio del Mundial 2026 que no sabía que existía: “Gracias de todos modos”

De La Fábrica del Real Madrid a la fábrica de Rennes: el nuevo mapa de Zinedine Zidane con Francia ante su primer examen en la Nations League

Acusan a Borja Iglesias de especular con la vivienda tras apoyar a Maricarmen y responde: “Tengo el 50%, comprarte un piso en Madrid es más que imposible”

Un futbolista de la selección española cede un millón de euros a los empleados de la Federación tras ganar el Mundial

Ni Rafa Nadal ni Roger Federer, el mejor tenista de la historia según Carlos Alcaraz: “Lo ha ganado todo dos veces”