Luna Rossa llega a la segunda regata preliminar de la Copa del América con tres victorias

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Roma, 24 sep (EFE).- El equipo italiano de vela Luna Rossa llega a la segunda regata preliminar de Nápoles, que tendrá lugar desde este viernes hasta el domingo, después de imponerse este jueves en las tres regatas oficiales de entrenamiento.

Luna Rossa ganó con claridad las dos primeras pruebas y también se impuso con doblete en la tercera, en la que su embarcación Women & Youth terminó segunda, a 18 segundos.

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En esta última regata, Luna Rossa completó el recorrido en 20 minutos y 56 segundos, con Peter Burling y Marco Gradoni como timoneles y Gianluigi Ugolini y Maria Giubilei como trimmers. American Racing fue tercero, a 29 segundos, mientras que La Roche-Posay terminó cuarto y Emirates Team New Zealand, quinto.

El equipo italiano ya había destacado en la primera regata preliminar, disputada en mayo en Cagliari. Ahora afronta en Nápoles una nueva cita dentro del camino hacia la Copa del América de 2027.

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La Copa del América de Nápoles, la 38ª edición de la Copa del América de vela, tendrá lugar en Nápoles en 2027, la primera vez que esta competición se celebra en Italia y toma el relevo de Barcelona como sede. EFE