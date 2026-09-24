Los propietarios del piso de Maricarmen denuncian al Sindicato de Inquilinas por coacción

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Madrid, 24 sep (EFE).- Urbagestión Desarrollo e Inversión SL presentó el pasado enero una querella criminal contra el Sindicato de Inquilinas de Madrid por presuntos delitos de coacción, revelación de secretos y derecho al honor.

Esta información llega después de la presión popular que el Sindicato de Inquilinas ha ejecutado contra Urbagestion SL, socimi propietaria del piso del que fue desahuciada ayer Mari Carmen, una mujer de 87 años que llevaba 70 años residiendo en el inmueble y a la que intentaron subir la renta de 500 euros mensuales a 1.650.

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Como se muestra en la querella, a la que ha tenido acceso EFE, Urbagestión SL ha denunciado que el sindicato "inició una agresiva campaña para intentar paralizar el lanzamiento de doña Mari Carmen".

La sociedad también recrimina que el sindicato publicara en su cuenta de Instagram su correo electrónico, los nombres de los administradores solidarios de la mercantil y la imagen del propietario de Urbagestión SL, Fernando Alonso Fuentes.

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Asimismo, critican que se les haya denominado "fondo buitre".

De este modo, la mercantil considera que el sindicato ha llevado a cabo acciones de "acoso" al hacer uso indebido de la imagen y la información de Fernando Alonso Fuentes, además de aducir haber sido víctima de "injurias".

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Como compensación, la sociedad exige que el Sindicato de Inquilinas de Madrid pida perdón por escrito y abone 10.000 euros como indemnización por daños y perjuicios y gastos ocasionados.

Fuentes del sindicato han explicado que ambas partes acudieron a un acto de conciliación. "No hubo acuerdo porque no nos vamos a retractar de qué son unos buitres, como se ha demostrado con el desahucio", reivindican.

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Actualmente, se encuentran esperando a que se haga pública la fecha del juicio. EFE