Imbroda: El rey tendría que haber viajado a Ceuta y Melilla hace bastantes años

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Melilla, 24 sep (EFE).- El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha defendido que el rey Felipe VI debería haber viajado a Ceuta y Melilla “hace bastantes años”, no ahora con motivo de la crisis en Ceuta, y no lo ha hecho -dice- porque el Gobierno de España “es el que dispone los viajes oficiales del rey”.

“Ha sido uno de los gestos absurdos y cesiones que hemos hecho con Marruecos sin nada a cambio y sin pedirle reciprocidad y lealtad”, ha dicho Imbroda en una entrevista con Antena 3, en la que ha indicado que le consta que el rey quiere viajar a las dos ciudades autónomas “desde hace mucho tiempo” y que “es el Gobierno el que no ha autorizado la visita”.

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Según Imbroda, si no se hubieran dejado transcurrir 19 años desde la anterior visita real, que los reyes Juan Carlos y Sofía realizaron a Ceuta y Melilla en noviembre de 2007, y si el rey Felipe VI hubiera viajado ya a las dos ciudades autónomas, “quizá se hubiesen disipado bastantes dudas con respecto a Marruecos”.

El presidente de Melilla se ha referido a los llamamientos fallidos en redes sociales para nuevas entradas masivas en las dos ciudades autónomas este miércoles, coincidiendo con las elecciones legislativas en el país vecino, al afirmar que en esta ocasión las autoridades marroquíes han colaborado al otro lado de la frontera.

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Ello evidencia, a su juicio, que “si Marruecos no quiere, no pasan”, y ha afirmado que lo sucedido en Ceuta el pasado 30 de julio fue “una pasividad activa” del país vecino ante “el ridículo que hizo España”, ya que “se sabía perfectamente que se estaba preparando esa operación” y el Gobierno mostró “incompetencia total”. EFE