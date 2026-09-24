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Hoy será noticia. Viernes, 25 de septiembre

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CRISIS VIVIENDA

El desahucio de Maricarmen impulsa nuevas medidas de protección a inquilinos

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Madrid (EFE).- Dos días después del polémico desahucio de la anciana Maricarmen en Madrid, el debate político sigue centrado en los efectos de la crisis de la vivienda en España y en si el Gobierno acabará presentando nuevas medidas para proteger a los inquilinos en el próximo Consejo de Ministros, como exige Sumar.

Sumar quiere que el Ejecutivo apruebe ya el martes que viene un real decreto de vivienda, que incluya la expropiación del piso de Maricarmen, una medida que aún no tiene fecha. Lo que sí hay son contactos del Gobierno con Junts para intentar acercar posiciones y que puedan apoyar el decreto, aunque el partido independentista ha asegurado que no le consta que en estos momentos el PSOE esté estudiando sus propuestas.

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SOCIEDAD INMIGRACIÓN

El hallazgo de migrantes en túneles reflejan la situación de Ceuta

Ceuta (EFE).- El hallazgo ayer de un asentamiento de migrantes en los túneles cercanos al campus universitario de Ceuta pone de manifiesto la situación en la que, 56 días después de su entrada masiva, siguen viviendo miles de personas que aún no han sido alojadas en los recursos puestos en marcha por el Gobierno.

La magistrada del Juzgado de lo Penal número 1 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Ceuta ha acordado este jueves la expulsión del territorio español durante cinco años de hasta doce migrantes marroquíes condenados por distintos delitos.

PLUS ULTRA

El juez interroga a un holandés prestamista de Plus Ultra que guardaba lingotes de oro

Madrid (EFE).- El juez que investiga el caso Plus Ultra interroga este viernes al financiero holandés Simón Leendert Verhoeven, detenido en Alemania tras estar en busca y captura por los préstamos que concedió a la aerolínea y por el hallazgo de dos lingotes de oro, relojes de lujo y joyas en el registro de su domicilio en Mallorca.

Este financiero será conducido esta mañana a la Audiencia Nacional desde la prisión de Soto del Real, donde ha pasado la noche por decisión del juez José Luis Calama tras ser entregado el jueves a España por parte de las autoridades alemanas. Tras tomarle declaración, el juez tiene previsto celebrar una vistilla de medidas cautelares, en la que estudiará si le mantiene en prisión provisional o le deja en libertad, según indicó en un auto hace unos días.

PODER JUDICIAL

El juez Peinado cuelga la toga días después de enviar a juicio con jurado a Begoña Gómez

Madrid (EFE).- El juez Juan Carlos Peinado cuelga la toga a dos días de que, este domingo, cumpla 72 años, y lo hace tras una carrera marcada en su recta final por investigar y enviar a juicio ante un jurado popular, hace apenas cuatro días, a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

Este viernes será el último día que el juez Peinado acuda al Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, después de tres días de permiso que ha disfrutado esta semana nada más dictar el lunes su última decisión: el auto de apertura de juicio por presunto tráfico de influencias y malversación contra Begoña Gómez y su asesora.

EDUCACIÓN CATALUÑA

Illa recibe a los grupos políticos en la Generalitat para explorar consensos en educación

Barcelona (EFE).- El presidente catalán, Salvador Illa, y la consellera de Educación, Esther Niubó, recibirán este viernes en el Palau de la Generalitat a los grupos políticos con representación en el Parlamento de Cataluña para explorar posibles consensos en educación.

La reunión comenzará a las 9:30 horas y han confirmado su asistencia Junts, ERC, PPC -que en un inicio dio a entender que no acudiría a la cita-, Comuns y la CUP, mientras que Vox no hará acto de presencia y Aliança Catalana no se ha pronunciado al respecto, aunque hasta la fecha ha rechazado participar en cumbres de este tipo.

CULTURA POESÍA

Más de 70 poetas rinden homenaje a Borges en Cosmopoética 2026, que inaugura Siri Hustvedt

Córdoba (EFE).- El Festival Internacional de Poesía Cosmopoética. Poetas del Mundo en Córdoba comenzará este viernes con una edición que reunirá a más de 70 poetas y en la que se rinde homenaje al escritor argentino Jorge Luis Borges en el 40 aniversario de su fallecimiento.

El certamen lo abrirá la escritora estadounidense Siri Hustvedt que, entre los numerosos premios y distinciones internacionales que ostenta, cuenta con el Princesa de Asturias de las Letras 2019, según ha informado la organización del festival.

EL TIEMPO

Este viernes sigue la estabilidad con cielos en general despejados y sin precipitaciones

Madrid (EFE).- La influencia del anticiclón sobre la península ibérica consolidará este viernes una jornada estable dominada por los cielos despejados y la ausencia de precipitaciones, de acuerdo con las previsiones facilitadas por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Apenas se esperan algunas brumas matinales y, posteriormente, intervalos de nubes bajas en Galicia y el Cantábrico, así como en puntos del litoral mediterráneo. Las temperaturas máximas descenderán precisamente en Galicia y el Cantábrico, de manera notable en zonas del interior, aunque subirán en el valle del Ebro, Baleares y el arco Mediterráneo, especialmente en el sureste peninsular, mientras que en el archipiélago canario los termómetros superarán los 34 ºC en zonas bajas y los 38 ºC en algunos puntos de medianías.

EFE

fp

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