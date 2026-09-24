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España, a siete centésimas del bronce en C1 en el Europeo de Slalom de Ivrea

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Roma, 24 sep (EFE).- España se quedó este jueves a solo siete centésimas del bronce en la final de patrullas C1 del Campeonato de Europa de Slalom de Ivrea (Italia), donde Miquel Travé, Luis Fernández y Álex Segura terminaron cuartos.

El bronce fue para Italia, anfitriona, que cerró la jornada con tres medallas en las pruebas por equipos. El oro en C1 femenino fue para Elena Borghi, Marta Bertoncelli y Elena Micozzi, mientras que Stefanie Horn, Lucia Pistoni y Agata Spagnol lograron la plata en K1 femenino y Raffaello Ivaldi, Flavio Micozzi y Elio Maiutto el bronce en C1 masculino.

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España también fue sexta en K1 femenino, con Olatz Arregui, Laia Sorribes y Leire Goñi, y en C1 femenino, con Miren Lazkano, Klara Olazabal y Nuria Vilarrubla. La patrulla masculina de K1 acabó novena, según informó la Real Federación Española de Piragüismo.

En las clasificatorias individuales, David Llorente fue segundo en K1 masculino, solo superado por el italiano Xabier Ferrazzi, mientras que las tres españolas de K1, Leire Goñi, Olatz Arregui y Laia Sorribes, avanzaron a semifinales.

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Este viernes se disputarán las semifinales y finales individuales de K1 y C1, con varios españoles en liza. EFE

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