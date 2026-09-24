El rey inaugurará el XII Foro Parlamentario Iberoamericano el próximo día 1 en Madrid

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Madrid, 24 sep (EFE).- El rey presidirá el próximo 1 de octubre el XII Foro Parlamentario Iberoamericano, que abordará durante dos días en Madrid los retos de la inteligencia artificial, la democracia, la igualdad de género y la diplomacia parlamentaria.

El foro, que reunirá a representantes parlamentarios de países iberoamericanos, se celebrará en el Congreso de los Diputados y en el Senado, ha informado este jueves la Cámara Baja.

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La sesión inaugural comenzará a las 10:00 horas del día 1 en el hemiciclo del Congreso, donde tomará la palabra en primer lugar su presidenta, Francina Armengol.

Después intervendrán el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand; el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares; y el presidente del Senado, Pedro Rollán. La inauguración terminará con la intervención del rey.

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Tras la apertura del foro, se sucederán diversas conferencias magistrales sobre algunos de los principales desafíos actuales de las democracias.

La directora de la Fundación ELLIS Alicante, Nuria Oliver, tratará el impacto de la inteligencia artificial; el filósofo y ensayista Daniel Innerarity analizará las amenazas actuales a la democracia, como la fragmentación política, la polarización, la desinformación y los populismos; y el presidente de la Rada de Ucrania, Ruslan Stefanchuk, abordará las amenazas híbridas y la desinformación en un contexto de conflicto armado.

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Por su parte, la catedrática Tània Verge i Mestre ofrecerá una conferencia sobre las brechas de igualdad de género, y el presidente de la Asamblea de Portugal, José Pedro Aguiar-Branco, explicará la importancia de la diplomacia parlamentaria ante los desafíos geopolíticos actuales.

Las sesiones de trabajo se trasladarán después al Senado, donde se articularán en torno a cuatro grandes ámbitos: el impacto de la inteligencia artificial y la adaptación de los Congresos; las amenazas a la democracia derivadas de la fragmentación, la polarización, la desinformación y el populismo; la igualdad de género y el cierre de las brechas; y la vigencia y eficacia de la diplomacia parlamentaria y la cooperación parlamentaria en el ámbito iberoamericano.

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El viernes, a partir de las 10:00 horas, el foro continuará en el Palacio del Congreso con una sesión plenaria en la que se presentarán las conclusiones de las cuatro sesiones de trabajo y tendrán lugar las intervenciones de los presidentes y jefes de delegación.

El Foro concluirá con una sesión de clausura, a partir de las 12:30, en la que intervendrá la secretaria de Estado para Iberoamericana y el Caribe y el español en el mundo, Susana Sumelzo, además el secretario general iberoamericano y los presidentes del Senado y el Congreso. EFE

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