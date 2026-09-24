Espana agencias

El rey inaugurará el XII Foro Parlamentario Iberoamericano el próximo día 1 en Madrid

Guardar

Madrid, 24 sep (EFE).- El rey presidirá el próximo 1 de octubre el XII Foro Parlamentario Iberoamericano, que abordará durante dos días en Madrid los retos de la inteligencia artificial, la democracia, la igualdad de género y la diplomacia parlamentaria.

El foro, que reunirá a representantes parlamentarios de países iberoamericanos, se celebrará en el Congreso de los Diputados y en el Senado, ha informado este jueves la Cámara Baja.

PUBLICIDAD

La sesión inaugural comenzará a las 10:00 horas del día 1 en el hemiciclo del Congreso, donde tomará la palabra en primer lugar su presidenta, Francina Armengol.

Después intervendrán el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand; el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares; y el presidente del Senado, Pedro Rollán. La inauguración terminará con la intervención del rey.

PUBLICIDAD

Tras la apertura del foro, se sucederán diversas conferencias magistrales sobre algunos de los principales desafíos actuales de las democracias.

La directora de la Fundación ELLIS Alicante, Nuria Oliver, tratará el impacto de la inteligencia artificial; el filósofo y ensayista Daniel Innerarity analizará las amenazas actuales a la democracia, como la fragmentación política, la polarización, la desinformación y los populismos; y el presidente de la Rada de Ucrania, Ruslan Stefanchuk, abordará las amenazas híbridas y la desinformación en un contexto de conflicto armado.

Por su parte, la catedrática Tània Verge i Mestre ofrecerá una conferencia sobre las brechas de igualdad de género, y el presidente de la Asamblea de Portugal, José Pedro Aguiar-Branco, explicará la importancia de la diplomacia parlamentaria ante los desafíos geopolíticos actuales.

Las sesiones de trabajo se trasladarán después al Senado, donde se articularán en torno a cuatro grandes ámbitos: el impacto de la inteligencia artificial y la adaptación de los Congresos; las amenazas a la democracia derivadas de la fragmentación, la polarización, la desinformación y el populismo; la igualdad de género y el cierre de las brechas; y la vigencia y eficacia de la diplomacia parlamentaria y la cooperación parlamentaria en el ámbito iberoamericano.

El viernes, a partir de las 10:00 horas, el foro continuará en el Palacio del Congreso con una sesión plenaria en la que se presentarán las conclusiones de las cuatro sesiones de trabajo y tendrán lugar las intervenciones de los presidentes y jefes de delegación.

El Foro concluirá con una sesión de clausura, a partir de las 12:30, en la que intervendrá la secretaria de Estado para Iberoamericana y el Caribe y el español en el mundo, Susana Sumelzo, además el secretario general iberoamericano y los presidentes del Senado y el Congreso. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Muere la perra de Astrid de Noruega, tan solo unos días después que su dueña: así era el fuerte vínculo de la princesa y la chihuahua Wilma

La ausencia de la mascota en el funeral de la hermana del rey Harald ya hizo saltar las alarmas sobre su paradero

Muere la perra de Astrid de Noruega, tan solo unos días después que su dueña: así era el fuerte vínculo de la princesa y la chihuahua Wilma

La Fiscalía Europea pide información al juez Pedraz sobre la causa de Leire Díez por el posible desvío de fondos de la campaña del PSOE en las europeas de 2024

El organismo europeo quiere determinar si los 18.125 euros abonados a Crónica Libre, vinculada a Leire Díez, procedían de fondos protegidos por la UE y si fueron destinados a fines distintos de los declarados

La Fiscalía Europea pide información al juez Pedraz sobre la causa de Leire Díez por el posible desvío de fondos de la campaña del PSOE en las europeas de 2024

Lau Vargas, colombiana viviendo en España: “No hay cosa que me encante más en la vida que esta expresión española”

La creadora colombiana explicó en redes por qué esta frase coloquial le parece la más creativa del español peninsular y retó a sus seguidores a superarla

Lau Vargas, colombiana viviendo en España: “No hay cosa que me encante más en la vida que esta expresión española”

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 24 septiembre

Enseguida los resultados del Sorteo 3 de las 14:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 24 septiembre

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 24 septiembre

Como cada jueves, aquí están los resultados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 24 septiembre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Fiscalía Europea pide información al juez Pedraz sobre la causa de Leire Díez por el posible desvío de fondos de la campaña del PSOE en las europeas de 2024

La Fiscalía Europea pide información al juez Pedraz sobre la causa de Leire Díez por el posible desvío de fondos de la campaña del PSOE en las europeas de 2024

El nuevo submarino S-83 de la Armada Española pasa las pruebas para navegar durante semanas sin salir a la superficie

La Policía Nacional libera en Ceuta a 28 migrantes, tres de ellos menores, hacinados en dos inmuebles que pagaban con dinero y trabajo

Dentro del desahucio de Maricarmen y la pregunta con la que dejó sin palabras a la policía: “Venimos a cumplir un mandamiento judicial, te apoyamos”

La carrera contrarreloj de Zapatero para explicar el origen de sus joyas: escribió a Arabia Saudí en junio y volvió a hacerlo en agosto, pero la confirmación nunca llegó

ECONOMÍA

Las empresas españolas ganan un 31% más hasta junio, pero casi todo lo acaparan el negocio de la energía y el comercio de combustibles

Las empresas españolas ganan un 31% más hasta junio, pero casi todo lo acaparan el negocio de la energía y el comercio de combustibles

Se buscan voluntarios para vivir gratis en Suecia: 25 horas de trabajo a cambio de cuidar perros y gatos y realizar tareas de jardinería

Los nuevos diseños de billetes no entrarán en vigor hasta 2030: casi 10 millones de personas ya votaron su preferido

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

España necesita vivienda pública, pero pocos quieren construirla: 129 licitaciones quedan desiertas en 2026 y 128 M€ sin adjudicar

DEPORTES

Cristiano Ronaldo, el ‘hombre récord’ insaciable que tiene claro su objetivo: “Llegar al gol 1000 y ganar la Nations League”

Cristiano Ronaldo, el ‘hombre récord’ insaciable que tiene claro su objetivo: “Llegar al gol 1000 y ganar la Nations League”

Gaethje lanza otro derechazo contra Ilia Topuria: “Nunca volverá a ser campeón del peso ligero”

Toni Nadal, tío de Rafa, sobre Zverev: “Le dije que no le hiciera un feo a su padre, que era su entrenador y que no cambiara”

Ya se conoce el expediente disciplinario del partido entre el Atlético y el Real Madrid: varios sancionados y un partido para Huijsen por la expulsión

La cara B del Gran Premio de España de F1 en Madrid: cuatro adelantamientos en pista, sin sombra y picos de 109,1 decibelios