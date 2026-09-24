El iLerna Lleida, con la permanencia como objetivo, pero con licencia para soñar

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Lleida, 24 sep (EFE).- El iLerna Lleida afronta su tercera temporada consecutiva en la Liga Endesa con el único objetivo de asegurar la permanencia, pero el mercado de fichajes y las sensaciones desprendidas en los partidos de pretemporada invitan al equipo y a la ciudad soñar con alcanzar cotas mayores al final del curso.

Desde la dirección deportiva, liderada por Joaquín Prado, se ha optado por una línea continuista: ocho de los trece jugadores de la plantilla lucieron la camiseta burdeos durante la pasada campaña, un hecho sin precedentes en los seis años que lleva Gerard Encuentra al frente del equipo, ya fuera por motivos deportivos o económicos.

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No obstante, el aumento de presupuesto a seis millones de euros ha permitido dar un paso adelante en las nuevas incorporaciones y en la renovación de piezas importantes.

El conjunto catalán ha apuntalado especialmente la posición de base, una tarea pendiente en los dos primeros años en la ACB. El norteamericano Darius McGhee, que se ha incorporado procedente del Bourg-en-Bresse, campeón de la EuroCopa (segunda competición continental), ha sido una de las principales notas positivas en los encuentros de preparación. No obstante, esta será su primera experiencia en la Liga Endesa, por lo que su adaptación a la competición condicionará su rendimiento.

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Tras media temporada cedido por el UCAM Murcia, Dani García es otro de los directores de juego del iLerna Lleida. Su capacidad defensiva y su experiencia en la liga, en la que cumple su octavo año, hacen de él un jugador que encaja con el perfil que busca Gerard Encuentra, a lo que se suma el hecho de que ocupa plaza de cupo.

Por su parte, Adrià Rodríguez ofrece el punto de juventud y deseo. El base de 23 años llegó a la ciudad la segunda mitad de temporada, cuando finalizó la liga universitaria de los Estados Unidos (NCAA). A pesar de contar con poca presencia, demostró que la defensa es su principal virtud y el tiro, su cuenta pendiente. Sin embargo, esta pretemporada ha gozado de más protagonismo.

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En la posición de escolta, el Lleida ha conseguido retener a James Batemon, el mejor jugador del curso pasado, hasta 2028. El estadounidense, que ocupará plaza de extracomunitario, fue decisivo para que los ilerdenses lograran la permanencia, con una media de 15,3 puntos (octavo máximo anotador de la liga), 2,8 asistencias y 14,2 créditos de valoración. Además, su importancia ha trascendido del ámbito deportivo: en un año y medio, se ha identificado con la afición y la ciudad, y la parroquia ilerdense ha encontrado en él un líder en todos los aspectos.

El jugador comparte posición con Mark Hughes, un fichaje que ya conoce el club tras su estancia el curso 2021-2022. Del mismo modo que Batemon, Hughes está llamado a ser uno de los principales recursos ofensivos del conjunto burdeos, avalado por los 8,8 puntos promediados el año pasado con el Girona. A diferencia del anterior curso, el escolta no computa como jugador extracomunitario al conseguir la nacionalidad española. Asimismo, durante la pretemporada también ha ejercido como alero, de modo que puede compartir minutos en pista con James Batemon.

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Por su parte, en el puesto de 'tres', Oriol Paulí vuelve a ser una de las referencias del equipo. En su tercera campaña en Lleida (es el jugador que más tiempo lleva en el club), el gerundense también ostenta la capitanía del equipo. En Lleida, Paulí ha logrado los mejores registros de su carrera (10,1 puntos, 3,9 rebotes y 11,6 de valoración).

Mikel Sanz es el otro componente en la pareja de aleros del iLerna Lleida. A pesar de no tener mucho protagonismo, se ha ganado la confianza de Encuentra con su trabajo en defensa, lo que explica que esta sea su tercera temporada en el cuadro catalán.

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Como en el caso de los aleros, la pareja de ala-pívots es la misma que la pasada campaña: Melvin Ejim y John Shurna. Ejim fue, Junto a Batemon, el otro referente ofensivo de los ilerdenses la temporada pasada. A pesar de sus 35 años, los 11,9 puntos y 5,3 rebotes de media muestran que sigue siendo un referente y que su veteranía puede ser un recurso importante para el Lleida.

La otra cara de la moneda es el caso de John Shurna, que se incorporó al equipo burdeos el pasado verano y no cumplió las expectativas depositadas en él, teniendo en cuenta sus once temporadas de experiencia en la Liga Endesa y su contrastada calidad, especialmente desde el perímetro. A consecuencia de ello, la entidad y el jugador negociaron su salida durante el mercado de fichajes, pero no se llegó a ningún acuerdo.

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No obstante, Shurna ha completado una buena pretemporada y ha mejorado sus prestaciones con respecto al año pasado. De este modo, si su rendimiento se consolida, puede ser otro 'fichaje' para el iLerna Lleida de este curso.

La otra tarea pendiente del iLerna Lleida se encontraba en la posición de pívot. Este curso, la dirección deportiva ha priorizado la contratación de 'cincos' con capacidad para jugar por encima del aro. Una de las sorpresas del mercado es el fichaje del joven y codiciado Zacharie Perrin, una de las mayores promesas del baloncesto francés. A sus 22 años, viene de promediar 13,1 puntos, 8,1 rebotes y 16,5 créditos de valoración en la Liga de Campeones de la FIBA con el Hamburgo, y está llamado a ser la referencia interior del equipo.

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Sus actuaciones a lo largo de la pretemporada han sido tan buenas que, según informó Óscar Herreros, el Baskonia habría realizado una oferta por él. Sin embargo, el presidente del iLerna Lleida, Albert Aliaga, detalló que el jugador tiene cláusula de salida a clubes de Euroliga, pero esta se activará a partir de febrero de 2027.

Por su parte, Kur Kuath es la segunda de las caras conocidas que han regresado este curso. El internacional con Sudán del Sur, que ocupará plaza de extracomunitario, jugó en el Barris Nord la temporada 2023-24, en la que fue una de las piezas importantes del ascenso a la ACB, y debutó en la máxima categoría estatal el año pasado con el descendido Gran Canaria. A pesar de conocer el esquema de juego de su entrenador, solo pudo disputar el último test de preparación al arrastrar un esguince de tobillo.

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La posición de pívot la completa, aunque sea desde fuera de la pista, Atoumane Diagne. El senegalés se rompió el ligamento cruzado anterior en un encuentro de la Lliga Catalana (en la que el Lleida se clasificó para la final, donde cayó ante el Barça), tendrá que pasar por el quirófano y se perderá el resto de la temporada. Ante este contratiempo, Encuentra afirmó que están buscando un sustituto, aunque prefieren ser cautos antes de incorporar un nuevo jugador.

De este modo, el iLerna Lleida encara su tercera temporada en la Liga Endesa con un proyecto cada vez más consolidado que combina un bloque importante del pasado curso con nuevas incorporaciones, algunas de ellas caras ya conocidas en la ciudad catalana, para elevar el nivel del equipo con el objetivo de superar el registro de 12 victorias y 22 derrotas de la campaña pasada. EFE

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