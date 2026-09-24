El Gobierno homenajea a los presos y madrinas del penal gallego de San Simón y San Antón

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Redondela (Pontevedra), 24 sep (EFE).- El Gobierno ha homenajeado este jueves a los presos y las madrinas del penal de las islas de San Simón y San Antón, en Redondela (Pontevedra), en un acto con familiares donde se ha inaugurado una placa que las reconoce oficialmente como Lugar de Memoria Democrática.

El acto ha servido para rendir tributo a los más de 5.600 presos que pasaron por la prisión localizada en la ría de Vigo durante la Guerra Civil y los primeros años del franquismo, entre 1936 y 1943, así como a las llamadas madrinas, las mujeres que ayudaron clandestinamente a los reclusos.

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El reconocimiento como Lugar de Memoria Democrática de las islas de San Simón y San Antón fue publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 21 de agosto y, poco más de un mes después, se ha descubierto una placa que así lo acredita.

El homenaje ha estado presidido por el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, quien ha destacado en declaraciones a periodistas antes del acto que las islas de San Simón y San Antón son un lugar de memoria no solamente de Galicia, sino también de España.

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Martínez ha defendido que la memoria de los presos y las madrinas interpela hoy a "estar alerta, fundamentalmente ante las mentiras, los bulos, la tergiversación de la historia y su legado", así como a "defender las libertades y la democracia".

En el homenaje han participado familiares de los represaliados y varios de ellos han coincidido en que llega tarde, "con 50 años de retraso", como ha señalado Ana Belén Moreda, bisnieta de Alfonso Moreda Vázquez.

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Los Moreda fueron una familia de Vigo represaliada por su militancia de izquierdas y republicana y Alfonso, tras estar recluido en San Simón, fue trasladado a Burgos y fusilado, ha contado su bisnieta.

Por San Simón también pasó Jaime Agra Blanco y dos de sus hermanos, recordados hoy por su nieto, Román Santalla Agra, que ha aseverado que "simplemente eran gente democrática que fue condenada y abusaron de él sin ningún tipo de motivo"

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"Por lo tanto, yo creo que este homenaje está bien, la verdad que llega tarde, pero llegó con tiempo suficiente", ha dicho.

Rosario Bautista, hija de Alfredo Bautista Alconero -encarcelado durante cuatro años y que conoció en San Simón a su futura esposa, una de las madrinas que ayudaban a los presos-, ha ensalzado la memoria de sus padres: "Es un recuerdo hacia ellos y nosotros nos sentimos orgullosos de tener los padres que hemos tenido".

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En el tributo, donde se ha hecho entrega de las Declaraciones de Reconocimiento y Reparación a los familiares, han participado además representantes del movimiento memorialista, el escritor y periodista Manuel Rivas y la poeta Olga Novo, y ha estado presente el expresidente de la Xunta Emilio Pérez Touriño. EFE

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