Espana agencias

El Gobierno homenajea a los presos y madrinas del penal gallego de San Simón y San Antón

Guardar

Redondela (Pontevedra), 24 sep (EFE).- El Gobierno ha homenajeado este jueves a los presos y las madrinas del penal de las islas de San Simón y San Antón, en Redondela (Pontevedra), en un acto con familiares donde se ha inaugurado una placa que las reconoce oficialmente como Lugar de Memoria Democrática.

El acto ha servido para rendir tributo a los más de 5.600 presos que pasaron por la prisión localizada en la ría de Vigo durante la Guerra Civil y los primeros años del franquismo, entre 1936 y 1943, así como a las llamadas madrinas, las mujeres que ayudaron clandestinamente a los reclusos.

PUBLICIDAD

El reconocimiento como Lugar de Memoria Democrática de las islas de San Simón y San Antón fue publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 21 de agosto y, poco más de un mes después, se ha descubierto una placa que así lo acredita.

El homenaje ha estado presidido por el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, quien ha destacado en declaraciones a periodistas antes del acto que las islas de San Simón y San Antón son un lugar de memoria no solamente de Galicia, sino también de España.

PUBLICIDAD

Martínez ha defendido que la memoria de los presos y las madrinas interpela hoy a "estar alerta, fundamentalmente ante las mentiras, los bulos, la tergiversación de la historia y su legado", así como a "defender las libertades y la democracia".

En el homenaje han participado familiares de los represaliados y varios de ellos han coincidido en que llega tarde, "con 50 años de retraso", como ha señalado Ana Belén Moreda, bisnieta de Alfonso Moreda Vázquez.

Los Moreda fueron una familia de Vigo represaliada por su militancia de izquierdas y republicana y Alfonso, tras estar recluido en San Simón, fue trasladado a Burgos y fusilado, ha contado su bisnieta.

Por San Simón también pasó Jaime Agra Blanco y dos de sus hermanos, recordados hoy por su nieto, Román Santalla Agra, que ha aseverado que "simplemente eran gente democrática que fue condenada y abusaron de él sin ningún tipo de motivo"

"Por lo tanto, yo creo que este homenaje está bien, la verdad que llega tarde, pero llegó con tiempo suficiente", ha dicho.

Rosario Bautista, hija de Alfredo Bautista Alconero -encarcelado durante cuatro años y que conoció en San Simón a su futura esposa, una de las madrinas que ayudaban a los presos-, ha ensalzado la memoria de sus padres: "Es un recuerdo hacia ellos y nosotros nos sentimos orgullosos de tener los padres que hemos tenido".

En el tributo, donde se ha hecho entrega de las Declaraciones de Reconocimiento y Reparación a los familiares, han participado además representantes del movimiento memorialista, el escritor y periodista Manuel Rivas y la poeta Olga Novo, y ha estado presente el expresidente de la Xunta Emilio Pérez Touriño. EFE

(Foto) (Vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La directora del medio que recibió 18.000 euros del PSOE frenó un artículo contra la ley trans por no poder publicar contenido contrario al partido “existiendo deudas”

La Fiscalía Europea ha pedido información a Pedraz por el posible desvío de fondos de la campaña del PSOE en las elecciones europeas de 2024

La directora del medio que recibió 18.000 euros del PSOE frenó un artículo contra la ley trans por no poder publicar contenido contrario al partido “existiendo deudas”

Los bomberos descubren en Ceuta un refugio de migrantes en un túnel militar abandonado tras sofocar un incendio: había colchones, comida, ollas y balsas hinchables en su interior

La infraestructura conecta la zona de la playa del Sarchal con los terrenos que hoy ocupa el Campus Universitario de la Universidad de Granada, un espacio que durante décadas funcionó como cuartel militar

Los bomberos descubren en Ceuta un refugio de migrantes en un túnel militar abandonado tras sofocar un incendio: había colchones, comida, ollas y balsas hinchables en su interior

Este es el límite máximo de pensión para pedir la tarifa plana en los Viajes del Imserso 2026-2027, que cuestan solo 50 euros

Para acceder a la tarifa reducida, la persona debe estar acreditada en el programa de Turismo Social, tener una pensión que no supere el umbral económico y obtener la puntuación necesaria en el sistema de valoración

Este es el límite máximo de pensión para pedir la tarifa plana en los Viajes del Imserso 2026-2027, que cuestan solo 50 euros

Los propietarios empiezan a bajar el precio de sus viviendas para venderlas: 43.933 € menos de media en Madrid y 36.401 en Barcelona

El 16% de las casas anunciadas en España se rebajaron en el segundo trimestre, frente al 13% de un año antes; en la capital el porcentaje alcanza el 24% y en la Ciudad Condal, el 23%

Los propietarios empiezan a bajar el precio de sus viviendas para venderlas: 43.933 € menos de media en Madrid y 36.401 en Barcelona

El rey Felipe VI confiesa cómo se siente desde que la princesa Leonor empezó la universidad: “Una mezcla de ilusión, orgullo e incertidumbre”

El monarca ha inaugurado el curso universitario español, del que este año es parte su propia hija, por lo que ha hecho un guiño en su discurso

El rey Felipe VI confiesa cómo se siente desde que la princesa Leonor empezó la universidad: “Una mezcla de ilusión, orgullo e incertidumbre”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La directora del medio que recibió 18.000 euros del PSOE frenó un artículo contra la ley trans por no poder publicar contenido contrario al partido “existiendo deudas”

La directora del medio que recibió 18.000 euros del PSOE frenó un artículo contra la ley trans por no poder publicar contenido contrario al partido “existiendo deudas”

Los bomberos descubren en Ceuta un refugio de migrantes en un túnel militar abandonado tras sofocar un incendio: había colchones, comida, ollas y balsas hinchables en su interior

La Fiscalía Europea pide información al juez Pedraz sobre la causa de Leire Díez por el posible desvío de fondos de la campaña del PSOE en las europeas de 2024

El nuevo submarino S-83 de la Armada Española pasa las pruebas para navegar durante semanas sin salir a la superficie

La Policía Nacional libera en Ceuta a 28 migrantes, tres de ellos menores, hacinados en dos inmuebles que pagaban con dinero y trabajo

ECONOMÍA

Los propietarios empiezan a bajar el precio de sus viviendas para venderlas: 43.933 € menos de media en Madrid y 36.401 en Barcelona

Los propietarios empiezan a bajar el precio de sus viviendas para venderlas: 43.933 € menos de media en Madrid y 36.401 en Barcelona

El campo exige mano dura contra el fraude del aceite de oliva: pide penas de cárcel por engañar con la calidad y el etiquetado

Las empresas españolas ganan un 31% más hasta junio, pero casi todo lo acaparan el negocio de la energía y el comercio de combustibles

Se buscan voluntarios para vivir gratis en Suecia: 25 horas de trabajo a cambio de cuidar perros y gatos y realizar tareas de jardinería

Los nuevos diseños de billetes no entrarán en vigor hasta 2030: casi 10 millones de personas ya votaron su preferido

DEPORTES

Carlos Alcaraz, preocupado con la situación actual del Real Madrid: “Pueden hacerlo mejor, estoy sufriendo al ver los partidos”

Carlos Alcaraz, preocupado con la situación actual del Real Madrid: “Pueden hacerlo mejor, estoy sufriendo al ver los partidos”

Las nuevas reglas de la Alemania de Klopp antes de su debut ante Xavi Hernández: ni móviles ni peluqueros y acceso limitado a familiares

Cristiano Ronaldo, el ‘hombre récord’ insaciable que tiene claro su objetivo: “Llegar al gol 1000 y ganar la Nations League”

Gaethje lanza otro derechazo contra Ilia Topuria: “Nunca volverá a ser campeón del peso ligero”

Toni Nadal, tío de Rafa, sobre Zverev: “Le dije que no le hiciera un feo a su padre, que era su entrenador y que no cambiara”