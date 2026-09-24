El español Benjamín Noval se proclama campeón mundial junior de ciclismo en ruta

Toronto (Canadá), 24 sep (EFE).- El español Benjamín Noval se proclamó este jueves en Montreal (Canadá) campeón mundial junior de ciclismo en ruta al completar una recorrido de 134 kilómetros en 3 horas 3 minutos y 36 segundos.
Naval, que el martes ganó el oro en la modalidad de contrarreloj, aventajó al francés Simon Defrance, que ganó la medalla de plata, en 42 segundos. EFE
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Marruecos reitera a Albares su “plena colaboración” para el retorno de los migrantes que siguen en Ceuta
José Manuel Albares y Naser Burita se han reunido en Nueva York en plena crisis migratoria en la ciudad autónoma
La Primitiva: Comprueba el resultado del último sorteo del jueves 24 de septiembre
Como cada jueves, aquí están los resultados del premio de Primitiva dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado
Las Petunias convierten en oficial la camiseta ‘pirata’ de Robert Pattinson y donarán los beneficios al Sindicato de Inquilinas tras el desahucio de Maricarmen
El actor de ‘Crepúsculo’ y ‘La Odisea’ apareció en un vídeo con una camiseta no oficial del grupo de punk madrileño. A partir de ahora está a la venta
Números ganadores de la Primitiva del 24 de septiembre
Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores
Comprobar Bonoloto: resultado de hoy jueves 24 de septiembre de 2026
Como cada día de la semana, aquí están los ganadores del sorteo de Bonoloto dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado
MÁS NOTICIAS