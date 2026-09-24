El español Benjamín Noval se proclama campeón mundial junior de ciclismo en ruta

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Toronto (Canadá), 24 sep (EFE).- El español Benjamín Noval se proclamó este jueves en Montreal (Canadá) campeón mundial junior de ciclismo en ruta al completar una recorrido de 134 kilómetros en 3 horas 3 minutos y 36 segundos.

Naval, que el martes ganó el oro en la modalidad de contrarreloj, aventajó al francés Simon Defrance, que ganó la medalla de plata, en 42 segundos. EFE

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