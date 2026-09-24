El España-México sub-20 que iba a jugarse en Ceuta se disputará en Majadahonda el día 30

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Madrid, 24 sep (EFE).- El partido amistoso entre las selecciones sub-20 de España y México que se iba a haber celebrado en Ceuta el 30 de este mes, pero que se suspendió por recomendación del Ministerio del Interior por la crisis migratoria, se disputará finalmente en el estadio del Cerro del Espino de la localidad madrileña de Majadahonda ese mismo día.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) confirmó en su web el nuevo emplazamiento del encuentro (20.30 horas), que pretendía ser un gesto de solidaridad con el pueblo ceutí después de la entrada masiva de inmigrantes ocurrida el pasado 30 y 31 de julio desde la frontera con Marruecos.

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La Policía Nacional desaconsejó que el encuentro se jugara en el estadio Alfonso Murube de la ciudad autónoma debido a la situación excepcional generada por la presencia aún en centros de acogida y en otros puntos de varios miles de estos migrantes.

El combinado español, que dirige Paco Gallardo, se concentrará el domingo, día 27, por la noche y se entrenará el lunes y martes siguiente en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para preparar el amistoso en el complejo deportivo donde se ejercita habitualmente el Atlético de Madrid. EFE

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