Chile presentará en Catar su candidatura para ser sede del Mundial de Hockey en 2030

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Santiago de Chile, 24 sep (EFE).- Las ciudades de Santiago, Antofagasta (norte) y Gran Concepción (sur) serán presentadas en octubre por la Federación Chilena de Hockey sobre Césped como candidatas para acoger el Mundial de 2030.

"Cuando proyectamos estos estadios, lo hacemos pensando antes en infraestructura pública accesible para la comunidad. Nuestro sueño de legado para 2030 es entregarle a Chile un país donde ningún niño, adolescente o joven que desee jugar al hockey se quede sin poder hacerlo por falta de espacio o recursos", expresó el presidente de Chile Hockey, Andrés de Witt.

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En una ceremonia en Antofagasta, en el norte del país, se firmó una carta de compromiso para respaldar la postulación por parte del presidente de Chile Hockey; el alcalde de la ciudad, Sacha Razmilic; el alcalde de Ñuñoa (Santiago), Sebastián Sichel; y el alcalde de San Pedro de la Paz (Gran Concepción), Juan Pablo Spoerer.

El 24 de octubre, durante el próximo Congreso de la Federación Internacional de Hockey que se celebrará en Doha (Catar), las autoridades locales se sumarán a la comitiva de la asociación chilena que presentará y defenderá técnicamente la candidatura en la instancia que decidirá al país anfitrión del campeonato.

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La propuesta chilena establece un plan de infraestructura que se distribuye en tres polos geográficos, con el Parque Estadio Nacional de Santiago como el principal epicentro con un recinto con capacidad para 10.000 espectadores. Mientras que, tanto en Antofagasta como en Gran Concepción, se construirán dos nuevos estadios con aforo para 8.000 personas.

"Este mundial es un medio para un fin mucho mayor: que en una década más nuestro número de jugadores y jugadoras se haya multiplicado", expresó De Witt.

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"Ese salto solo lo daremos si no dejamos a ningún niño atrás, independientemente del ingreso de su hogar, de la ciudad donde nació o del colegio al que asiste", agregó el directivo.

Chile aspira por segunda vez a ser sede del Mundial.

En 2025 acogió la Copa Mundial Junior de Hockey Femenino. EFE