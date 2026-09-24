Basura amontonada hizo investigar la casa en la que madre e hija convivían con un cadáver

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Barcelona, 24 sep (EFE).- La basura acumulada y un coche en estado de abandono llevaron al Ayuntamiento de Cabrera d'Anoia (Barcelona) a investigar qué podía suceder en la casa en la que los Mossos han descubierto que una madre y su hija mayor de edad han convivido durante años con al cadáver de su marido y padre, respectivamente.

Estas son las "circunstancias llamativas" notificadas por los vecinos que hicieron que el gobierno municipal comenzara a indagar qué ocurría en la vivienda situada en la urbanización Can Formiga de Cabrera, según ha explicado en declaraciones a EFE Televisión el teniente de alcalde de este municipio, Salustiano Monteagudo.

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Según su relato, las mujeres que vivían en esta casa salían del domicilio muy de vez en cuando y solo de noche para recoger paquetes o bolsas de supermercado entregadas a domicilio.

La investigación iniciada por el consistorio reveló que el hombre encontrado fallecido, de unos 75 años, hacía "mucho tiempo" que no realizaba sus periódicas consultas médicas.

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Los servicios municipales llamaron entonces al domicilio y allí alguien levantó el teléfono y lo colgó acto seguido, lo que llevó al consistorio a poner la situación en manos de los Mossos.

Según ha explicado Monteagudo, la policía autonómica encontró el cadáver postrado en un sofá y cubierto con una manta.

De acuerdo con fuentes de los Mossos, en la inspección del cuerpo y del lugar no se observaron indicios de que el hombre hubiese muerto de forma violenta, lo que apunta a un fallecimiento por causas naturales hace unos dos años, aproximadamente.

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Una vecina de la misma urbanización, Manolita, ha añadido que la basura que se amontonaba atraía a los gatos, lo que le dificultaba dormir por las noches.

Asimismo, en alguna ocasión se puso en contacto con la mujer del fallecido para reclamarle que fuera a recoger los paquetes de comida que le dejaban en la puerta.

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Manolita ha definido al hombre fallecido como "un señor" con el que apenas había cruzado "cuatro palabras" en alguna ocasión. Aunque era consciente de que hacía mucho tiempo que no le veía, nunca preguntó a su vecina por su ausencia y se ha quedado "helada" al conocer lo sucedido, ha indicado.

También ha asegurado que el coche del hombre fallecido se encontraba "desde hace años" aparcado en el mismo lugar. EFE

(Vídeo)