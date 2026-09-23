Espana agencias

Urbagesa, la empresa del desahucio de Maricarmen, compra y vende edificios y farmacias

Guardar

Madrid, 23 sep (EFE).- Urbagesa o Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, la empresa que ha instado el desahucio este miércoles en Madrid de Maricarmen, compra y vende farmacias e inmuebles para todo tipo de uso, incluidos edificios de viviendas "con inquilinos", en busca de una "revalorización, previo vaciado y reforma del mismo".

Así consta en su web, en la que se presenta como un "despacho especializado en la gestión de activos en rentabilidad, 100 % centrados en el sector inmobiliario y donde canalizamos y asesoramos en la compra y venta de inmuebles alquilados y que generan una rentabilidad a su inversión".

PUBLICIDAD

Con sede central en Madrid y delegación en Valladolid, Urbagesa abarca el territorio nacional, aunque cuenta solo con siete empleados, según la plataforma de información sobre empresas einforma, que también la clasifica como "microempresa".

Constituida en 2005, en pleno auge de la burbuja inmobiliaria en España, Urbagesa ofrece "inversiones rentables en inmuebles de uso comercial, oficinas, industrial, logística, residencial y suelo".

PUBLICIDAD

En el mercado residencial, cuenta en la actualidad con más de una decena de edificios de viviendas en venta, casi todos en Madrid, entre ellos uno "actualmente vacío y para reformar" junto a la Gran Vía por 12,5 millones de euros, que oferta para "realizar viviendas de lujo en pleno centro de Madrid".

También "en pleno centro" de la capital ofrece en su web "un edificio que se vende con inquilinos, aunque más de la mitad terminarían el año que viene y el resto no son de larga duración", según consta en el anuncio, que explica que "es un activo que bien puede optimizarse el arrendamiento o por el contrario buscar una revalorización del activo, previo vaciado y reforma del mismo".

La empresa que compró en 2018 el edificio del que Maricarmen, de 87 años, ha sido desahuciada hoy, después de tres intentos anteriores, tiene en venta asimismo casi 300 farmacias en una veintena de ciudades españolas.EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Militares españoles enseñan a fuerzas de Líbano a actuar contra artefactos explosivos improvisados y minas

El trabajo del equipo español también se coordina con un destacamento francés, con el objetivo de ofrecer programas que reúnan distintas capacidades militares

Militares españoles enseñan a fuerzas de Líbano a actuar contra artefactos explosivos improvisados y minas

Crece el suicidio entre los médicos: 400 muertes en los últimos 20 años, con mayor incidencia en las doctoras

Los intentos autolíticos fueron la décima causa de muerte en la profesión médica

Crece el suicidio entre los médicos: 400 muertes en los últimos 20 años, con mayor incidencia en las doctoras

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Enseguida los resultados del Sorteo 3 de las 14:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Desaparecida durante 45 años: encuentran por casualidad el modelo original de la legendaria nave espacial de Star Trek

Tras ser encontrada por fans de la saga en eBay y un proceso de autenticación y restauración, la nave original se exhibirá en el MIT Museum de Cambridge

Desaparecida durante 45 años: encuentran por casualidad el modelo original de la legendaria nave espacial de Star Trek

Todos los detalles del funeral de la princesa Astrid de Noruega: la ausencia de Marius Borg y la presencia de la exnovia del rey Haakon

La hermana del rey Harald V ha sido despedida este miércoles 23 de septiembre ante sus familiares más cercanos y algunas figuras de la realeza europea

Todos los detalles del funeral de la princesa Astrid de Noruega: la ausencia de Marius Borg y la presencia de la exnovia del rey Haakon
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Militares españoles enseñan a fuerzas de Líbano a actuar contra artefactos explosivos improvisados y minas

Militares españoles enseñan a fuerzas de Líbano a actuar contra artefactos explosivos improvisados y minas

Zapatero asegura al juez Calama que las joyas valoradas en 1,3 millones de euros fueron un regalo del rey de Arabia Saudí en 2007

El Supremo admite el recurso del Ayuntamiento de Madrid contra la anulación de la tasa de basuras y decidirá si debía publicar los estudios con los que la calculó

Varias zonas del Congreso precintadas tras un vertido de gas pimienta: un trabajador del PP admite accionarlo “sin querer” en el baño mientras lo lavaba por petición de Ana Vázquez

Esto es lo que dice la Ley sobre el uso de sprays de gas pimienta y por qué es considerado un arma no letal

ECONOMÍA

Seis de cada diez adolescentes creen que tendrán mejor trabajo que sus padres: España lidera con Italia y Portugal la confianza europea en la movilidad social

Seis de cada diez adolescentes creen que tendrán mejor trabajo que sus padres: España lidera con Italia y Portugal la confianza europea en la movilidad social

La OCDE eleva al 2,6% el crecimiento de España para 2026, pero también revisa la previsión de inflación hasta el 3,7%, cuatro décimas más

Confirmado por el BOE: entra en vigor la reducción de la jornada laboral a 35 horas para miles de funcionarios

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

El Congreso vota a favor: podrás prejubilarte a los 63 años si tienes 40 cotizados

DEPORTES

Dana White desmiente las acusaciones de Topuria sobre los guantes de Gaethje en la Casa Blanca: “Había inspectores viendo cómo se ponía las vendas y las guantillas”

Dana White desmiente las acusaciones de Topuria sobre los guantes de Gaethje en la Casa Blanca: “Había inspectores viendo cómo se ponía las vendas y las guantillas”

El camino de España para conseguir la séptima ensaladera: Austria será su primer rival en cuartos de la Copa Davis

Chema Andrés, el niño bonito del Brighton al que comparan con Rodri y acapara la atención de la Premier League

El Real Madrid carga contra Javier Tebas y sus últimas declaraciones: “Es especialmente grave e incomprensible”

El parón de selecciones da a Mourinho tiempo para seguir ajustando los detalles del equipo después de un derbi marcado por la polémica arbitral