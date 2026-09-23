Urbagesa, la empresa del desahucio de Maricarmen, compra y vende edificios y farmacias

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Madrid, 23 sep (EFE).- Urbagesa o Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, la empresa que ha instado el desahucio este miércoles en Madrid de Maricarmen, compra y vende farmacias e inmuebles para todo tipo de uso, incluidos edificios de viviendas "con inquilinos", en busca de una "revalorización, previo vaciado y reforma del mismo".

Así consta en su web, en la que se presenta como un "despacho especializado en la gestión de activos en rentabilidad, 100 % centrados en el sector inmobiliario y donde canalizamos y asesoramos en la compra y venta de inmuebles alquilados y que generan una rentabilidad a su inversión".

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Con sede central en Madrid y delegación en Valladolid, Urbagesa abarca el territorio nacional, aunque cuenta solo con siete empleados, según la plataforma de información sobre empresas einforma, que también la clasifica como "microempresa".

Constituida en 2005, en pleno auge de la burbuja inmobiliaria en España, Urbagesa ofrece "inversiones rentables en inmuebles de uso comercial, oficinas, industrial, logística, residencial y suelo".

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En el mercado residencial, cuenta en la actualidad con más de una decena de edificios de viviendas en venta, casi todos en Madrid, entre ellos uno "actualmente vacío y para reformar" junto a la Gran Vía por 12,5 millones de euros, que oferta para "realizar viviendas de lujo en pleno centro de Madrid".

También "en pleno centro" de la capital ofrece en su web "un edificio que se vende con inquilinos, aunque más de la mitad terminarían el año que viene y el resto no son de larga duración", según consta en el anuncio, que explica que "es un activo que bien puede optimizarse el arrendamiento o por el contrario buscar una revalorización del activo, previo vaciado y reforma del mismo".

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La empresa que compró en 2018 el edificio del que Maricarmen, de 87 años, ha sido desahuciada hoy, después de tres intentos anteriores, tiene en venta asimismo casi 300 farmacias en una veintena de ciudades españolas.EFE