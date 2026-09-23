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Sindicato de Inquilinas convoca concentraciones de urgencia en 12 ciudades de España en apoyo a Maricarmen

23/09/2026 La policía saca a Maricarmen de su casa, a 23 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Maricarmen, una vecina de 87 años del barrio madrileño de Retiro, se enfrenta este miércoles día 23 a un cuarto y definitivo intento de desahucio de la casa donde ha vivido durante más de siete décadas, en el número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda. El caso de Maricarmen se ha convertido en uno de los símbolos de la lucha por el acceso a la vivienda en Madrid. El padre de Maricarmen firmó en 1956 un contrato de arrendamiento para esa vivienda y tras su muerte, el contrato se subrogó en su esposa y, posteriormente, pasaría a Maricarmen. POLITICA Fernando Sánchez - Europa Press
23/09/2026 La policía saca a Maricarmen de su casa, a 23 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Maricarmen, una vecina de 87 años del barrio madrileño de Retiro, se enfrenta este miércoles día 23 a un cuarto y definitivo intento de desahucio de la casa donde ha vivido durante más de siete décadas, en el número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda. El caso de Maricarmen se ha convertido en uno de los símbolos de la lucha por el acceso a la vivienda en Madrid. El padre de Maricarmen firmó en 1956 un contrato de arrendamiento para esa vivienda y tras su muerte, el contrato se subrogó en su esposa y, posteriormente, pasaría a Maricarmen. POLITICA Fernando Sánchez - Europa Press
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El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos ha convocado concentraciones "urgentes" para la tarde de este miércoles en 12 ciudades de España por el desahucio de Maricarmen, la vecina de 87 años que residía desde hace 70 años en su casa de Madrid.

En concreto, han convocado a través de un comunicado movilizaciones esta tarde en Madrid, frente al polémico ático de Isabel Díaz Ayuso; en Barcelona, Cádiz, Oviedo y Valencia, Palma y Málaga, ante las respectivas Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno; y en Sevilla, Ávila, Toledo y Guadalajara, para "denunciar el desahucio y exigir responsabilidades al Gobierno".

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"Frente al desahucio de Maricarmen, frente a los ataques al derecho a la vivienda, contra la especulación inmobilaria y los rentistas Frente a la complicidad de los gobiernos. ¡Nos vemos esta tarde! Si nos quieren fuera de nuestras casas, nos tendrán enfrente", ha concluido el llamamiento.

La Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha señalado directamente al Gobierno de Pedro Sánchez, que "mantiene en un cajón el Real Decreto-Ley de Vivienda", anunciado en junio, así como a PP, Vox y Junts, que votaron en contra de la moratoria antidesahucios y "tumbaron" el anterior Real Decreto Ley que "permitía prorrogar los contratos de alquiler", han esgrimido en el comunicado.

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Así, los sindicatos de inquilinas exigen al Gobierno que "desbloquee de inmediato el RDL" y al conjunto de grupos parlamentarios que "garanticen su votación antes de que termine la legislatura".

Además, han señalado que mientras "ocurren estos desahucios" Madrid acoge estos días un congreso internacional de "especulación inmobiliaria".

En este sentido, han anunciado que desde el día 24 y hasta el 27 de septiembre, tendrá lugar una contracumbre internacional de sindicatos de vivienda en Madrid, que reunirá a un centenar de organizaciones de distintos países para "seguir tejiendo alianzas, organizándose y fortaleciendo la lucha contra la especulación inmobiliaria y por el derecho a la vivienda".

DESAHUCIO DE MARICARMEN

En contexto, la comisión judicial ha ejecutado este miércoles el desahucio de Maricarmen, la vecina del distrito de Retiro que residía desde hace 70 años en el número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda en Madrid, donde se congregaron cientos de personas para arropar a esta mujer de 87 años.

Como resultado del desahucio, sanitarios del Samur han sacado a Maricarmen del edificio en camilla entre gritos de "no estás sola" y "asesinos" de las personas concentradas en la calle. Posteriormente, la mujer ha sido introducida en una ambulancia y trasladada al Hospital Gregorio Marañón.

En paralelo, la Policía ha establecido un perímetro de seguridad en torno al edificio, con decenas de agentes y cerca de una decena de vehículos, además de efectivos de Samur Social. Una línea policial ha impedido el acceso a la zona.

En un primer momento, los agentes tampoco han permitido a los medios de comunicación entrar en el interior del cordón. Fuentes del Ministerio del Interior han explicado que, ante la afluencia de personas, se había priorizado la seguridad, incluida la prensa, y que el jefe superior de Policía trasladó al mando del dispositivo que los periodistas pudieran trabajar dentro del perímetro.

Por su parte, la Delegación del Gobierno se ha desmarcado del operativo y ha señalado que la Policía ha actuado bajo mandato de la comisión judicial. También ha asegurado que no dio "ninguna instrucción" para impedir la cobertura informativa y ha expresado su oposición al desahucio.

MOMENTOS DE TENSIÓN Y EMPUJONES

La comisión judicial ha llegado a las 9,30 horas. Durante las horas posteriores se han producido momentos de tensión y empujones, seguidos de una situación de "calma tensa" y enfrentamientos puntuales que han desembocado en alguna carga policial.

Los agentes han retirado después a las personas que permanecían sentadas pacíficamente frente al portal. Una vez despejado el acceso, la puerta de entrada al edificio ha sido abierta con un ariete para acceder al inmueble, donde todavía permanecían activistas del Sindicato de Inquilinas que habían acompañado a Maricarmen durante la noche.

En los últimos momentos antes del lanzamiento, Samur ha subido hasta la vivienda. En el interior permanecían junto a Maricarmen únicamente allegados y cuatro integrantes del Sindicato de Inquilinas.

La organización había denunciado en redes sociales que la propiedad se negó a aceptar una oferta de alquiler que habría permitido a Maricarmen continuar en la vivienda. Según había informado, una donante anónima estaba dispuesta a completar la renta de la mujer. "Quieren echar de su casa a una mujer de 87 años pese a existir una solución sobre la mesa", había criticado el sindicato antes de que se consumara el desahucio.

En declaraciones a los medios, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha recordado este miércoles, que el Gobierno ha llevado en tres ocasiones al Parlamento durante el último año una propuesta para prohibir los desahucios, pero que la moratoria fue rechazada por la mayoría de la Cámara.

Rodríguez ha señalado que hay sobre la mesa otra propuesta y ha urgido a los grupos parlamentarios a aprobarla "lo antes posible" para "paralizar para siempre los desahucios".

El Sindicato de Inquilinas ha reprochado, por su parte, al Gobierno y a la ministra que no hayan impedido el desahucio y que utilicen el caso de Maricarmen para responsabilizar únicamente al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso.

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EuropaPress

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