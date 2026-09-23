Laura Fuertes: "Gracias a mi equipo y a todo el mundo en España"

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Redacción deportes, 23 sep (EFE).- La asturiana Laura Fuertes, que este miércoles se clasificó de forma histórica para la final de los Campeonatos de Europa de boxeo de Sofía (Bulgaria), dijo estar "muy contenta" y agradeció el trabajo de su equipo.

La gijonesa se convirtió en la primera española en alcanzar el combate por el oro en unos Europeos de categoría élite. La asturiana, exultante tras superar a la alemana Maxi Klötzer por decisión dividida, celebró un nuevo hito en su carrera.

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"Me he hecho con este combate, lo que significa pasar a la final, estoy muy contenta, primera final, primera final en un Europeo también para una mujer en España", explicó Fuertes después del combate a los medios oficiales de la Real Federación Española de Boxeo.

La boxeadora quiso compartir el éxito con las personas que la han acompañado durante su trayectoria y con todo el deporte español. "Gracias a mi equipo, gracias también a los deportistas, a todo el mundo en España y vamos a por más", señaló la gijonesa, que afrontará ahora la final continental con la posibilidad de conquistar el oro. EFE

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