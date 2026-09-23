Inician las reparaciones de la barrera flotante instalada en la frontera de Ceuta

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Ceuta, 23 sep (EFE).- La Guardia Civil y la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR) ha iniciado este miércoles la reparación de la barrera flotante situada en el espigón fronterizo de Ceuta debido a los desperfectos producidos en las boyas.

Según han informado a EFE fuentes policiales, los trabajos se han iniciado después de una inspección previa llevada a cabo por las patrulleras de la Guardia Civil para comprobar la zona afectada por esta barrera de contención.

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Las boyas, instaladas en agosto como elemento para rechazar a los migrantes que intentaran entrar por marítima, han resultado dañadas en una buena parte de su extensión como consecuencia del oleaje.

El Ministerio del Interior anunció este martes haber comenzado los trámites para prolongar el espigón de la playa de El Tarajal, en Ceuta y para instalar un sistema de "balizamiento permanente" que reemplazará a la actual barrera flotante colocada en agosto.

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La obra se realizará en dos fases: la primera servirá para prolongar el espigón mar adentro un total de 15 metros, con un cerramiento superior de malla 'antitrepa', mientras que en una segunda fase se prolongará el espigón 100 metros lineales en el mar a través de un dique vertical.

Interior estima que las dos fases de esta obra tendrán un coste estimado de 7 millones de euros en su conjunto. EFE