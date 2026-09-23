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Igualdad defiende que las pulseras antimaltrato operan en la actualidad "sin incidencias"

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Madrid, 23 sep (EFE).- El Ministerio de Igualdad ha asegurado este miércoles que el sistema de pulseras telemáticas para el seguimiento de agresores machistas funciona en la actualidad con normalidad y "sin incidencias relevantes", con un servicio "estable, seguro y mejorado" respecto al modelo anterior.

Fuentes del departamento que dirige Ana Redondo han respondido así al informe publicado este miércoles por el Tribunal de Cuentas, en el que alerta de "graves deficiencias" en el sistema de los dispositivos telemáticos, tras analizar los contratos celebrados por Igualdad para la prestación del servicio.

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El órgano fiscalizador ha supervisado los contratos correspondientes a los años 2018, 2021 y 2023 -este último vigente hasta mayo de 2026- para la puesta en marcha del servicio, después de los problemas generados tras el cambio de la adjudicación que afectaron, entre otras cuestiones, a la geolocalización de las víctimas o sus agresores.

El Ministerio de Igualdad ha defendido que el sistema, conocido como Cometa, lleva en funcionamiento desde 2009, y supone "uno de los instrumentos más avanzados actualmente en España para proteger a las mujeres víctimas de violencia de género y violencia sexual", ya que forma parte de un "amplio y robusto sistema".

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Y han incidido en que el sistema ha experimentado mejoras desde su puesta en funcionamiento, tanto por la precisión de los dispositivos como por la eficacia general de la plataforma, con pulseras "con mayor autonomía y sistemas de localización mejorados", además de su ampliación al ámbito de la violencia sexual, entre otros aspectos.

Desde Igualdad subrayan que Cometa permite la geolocalización precisa de víctima y agresor en tiempo real, por lo que se trata "de un sistema técnicamente complejo", si bien han remarcado que "en la actualidad opera con normalidad y sin incidencias relevantes, consolidándose como un servicio estable, seguro y mejorado respecto al modelo anterior, que protege a las mujeres y contribuye a salvar vidas a diario".

"Pese a que ninguna tecnología es perfecta, hasta la fecha, ninguna mujer con este dispositivo ha sido asesinada", han destacado.

El ministerio ha resaltado el volumen de alertas que se gestionan al mes, alrededor de 74.800, las cuales requieren la aplicación del protocolo de actuación y deben notificarse a la autoridad judicial para su valoración como posible quebrantamiento de la orden de alejamiento en vigo.

Según las cifras facilitadas por Igualdad, en junio de 2024, tras finalizar la fase de transición entre el anterior prestatario y el actual, los casos activos eran de 3.763 agresores y 4.056 víctimas, mientras que a junio de 2026 había 4.021 agresores y 4.700 víctimas.

"Se constata, por tanto, un crecimiento progresivo en el uso de este servicio, con un mayor número de casos activos que se ha ido consolidando mes a mes", han destacado.

Y han añadido que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género tiene implantado desde septiembre de 2024 un plan de seguimiento específico, que complementa el control ordinario, para garantizar la supervisión y seguimiento del servicio, responder de forma más ágil a las incidencias, identificar oportunidades de mejora continua y garantizar "los máximos niveles de protección" a las víctimas. EFE

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