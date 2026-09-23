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El Real Madrid inicia su camino en la Euroliga ante el Dubai de Xavi Pascual

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Redacción Deportes, 23 sep (EFE).- El Real Madrid, reciente campeón de la Supercopa de la Euroliga, inicia una nueva campaña en la máxima categoría continental ante el Dubai Basketball, entrenado por el español Xavi Pascual, al que ganó hace solo unos días en las semifinales de la nueva competición europea en Abu Dabi.

Los blancos regresan al Coca-Cola Arena de Dubái (18.00), donde en la temporada pasada, en el debut de los emiratíes en la competición, perdieron por 93-85 en el mes de febrero, con un gran partido del exjugador 'merengue' Dzanan Musa.

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El bosnio, aquejado por una lesión de rodilla, será una de las grandes bajas de los locales para este partido, aunque se espera que el alero Dwayne Bacon, uno de sus mejores anotadores, regrese con el equipo después de sufrir un golpe en el duelo ante el Real Madrid, que también le impidió jugar la final de consolación de la Supercopa ante el Fenerbahce.

Pascual, tras salir del Barça al final de la pasada campaña, ya indicó que su grupo aspira a competir al máximo frente a los favoritos de la Euroliga.

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Además del técnico, el Dubai se ha reforzado este verano con nombres de la talla del georgiano 'Toko' Shengelia, también miembro azulgrana la última temporada, los estadounidenses Davion Mintz y Jaron Blosomgame, el francés Elie Okobo o el guineano Mamadi Diakité, procedente del Baskonia.

La guinda del proyecto ha aterrizado a última hora. El veterano Thomas Walkup, pieza clave en el Olympiacos griego, traspasado por una cantidad superior a los 2,5 millones de dólares, según varias informaciones.

Por su parte, el Real Madrid de Pedro Martínez decidió quedarse en Emiratos Árabes Unidos después de la Supercopa para preparar el duelo en las instalaciones de la Universidad Nueva York de Abu Dabi (NYUAD).

Con el ahorro del viaje, el entrenador barcelonés ha dispuesto de todos sus efectivos, a excepción de Usman Garuba, recuperándose de un rotura del tendón de Aquiles.

En el partido de hace unos días, en el que el Madrid venció en la prórroga por 95-98, aunque tuvo que sobreponerse a una desventaja de 16 puntos en el segundo cuarto.

Así, Martínez deberá decidir entre sus 16 jugadores para realizar la convocatoria de 12. En el choque de la semana pasada, los descartados fueron Sergio Llull, Nick Smith Jr., Gabriele Procida y Damian Jones.

Sin embargo, las buenas actuaciones del capitán Llull y el estadounidense Jones en la final ante el Olympiacos, podrían provocar su entrada en la lista definitiva.

Menos probable es el debut de Smith Jr., último fichaje del club, ya que tan solo ha completado tres días de entrenamientos con sus nuevos compañeros. EFE

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