Apresan a dueño de club de baloncesto de Puerto Rico por presunta violencia machista

Guardar

San Juan, 23 sep (EFE).- José Manuel Baeza Visalden, dueño de los Capitanes de Arecibo en el Baloncesto Superior Nacional -principal Liga en Puerto Rico-, se encuentra preso este miércoles en la isla para enfrentarse a cargos por presuntamente cometer violencia machista.

Según la investigación policial, en la tarde de ayer martes Baeza Visaldán, de 34 años, "agredió física y verbalmente a la víctima durante un incidente de violencia de género" ocurrido en su residencia en una urbanización en San Juan, informó este miércoles la Policía.

PUBLICIDAD

Tras el reporte, agentes de la Policía arrestaron a Baeza Visaldán.

El caso fue consultado con un fiscal, quien radicó cargos por maltrato (Artículo 3.1) y maltrato agravado (Artículo 3.2), al amparo de la Ley 54 para la Prevención e Intervención de la Violencia Doméstica, detalló la Policía en su informe.

PUBLICIDAD

La prueba fue presentada ante la jueza Rocío Alonso, del Tribunal de San Juan, quien determinó causa para arresto y le impuso una fianza de 30.000 dólares, la cual no prestó, siendo ingresado en la Institución Penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón, municipio aledaño a San Juan.

Por su parte, la gerencia de los Capitanes, dijo en un comunicado que desconocían "los hechos específicos que se imputan" a Baeza Visaldán, por lo que "por respeto al proceso judicial en curso, no emitiremos comentarios adicionales sobre dichas alegaciones".

PUBLICIDAD

"Confiamos en que las autoridades y los tribunales atenderán el asunto con objetividad, responsabilidad y conforme al debido proceso de ley", agregó. EFE