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Apresan a dueño de club de baloncesto de Puerto Rico por presunta violencia machista

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San Juan, 23 sep (EFE).- José Manuel Baeza Visalden, dueño de los Capitanes de Arecibo en el Baloncesto Superior Nacional -principal Liga en Puerto Rico-, se encuentra preso este miércoles en la isla para enfrentarse a cargos por presuntamente cometer violencia machista.

Según la investigación policial, en la tarde de ayer martes Baeza Visaldán, de 34 años, "agredió física y verbalmente a la víctima durante un incidente de violencia de género" ocurrido en su residencia en una urbanización en San Juan, informó este miércoles la Policía.

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Tras el reporte, agentes de la Policía arrestaron a Baeza Visaldán.

El caso fue consultado con un fiscal, quien radicó cargos por maltrato (Artículo 3.1) y maltrato agravado (Artículo 3.2), al amparo de la Ley 54 para la Prevención e Intervención de la Violencia Doméstica, detalló la Policía en su informe.

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La prueba fue presentada ante la jueza Rocío Alonso, del Tribunal de San Juan, quien determinó causa para arresto y le impuso una fianza de 30.000 dólares, la cual no prestó, siendo ingresado en la Institución Penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón, municipio aledaño a San Juan.

Por su parte, la gerencia de los Capitanes, dijo en un comunicado que desconocían "los hechos específicos que se imputan" a Baeza Visaldán, por lo que "por respeto al proceso judicial en curso, no emitiremos comentarios adicionales sobre dichas alegaciones".

"Confiamos en que las autoridades y los tribunales atenderán el asunto con objetividad, responsabilidad y conforme al debido proceso de ley", agregó. EFE

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